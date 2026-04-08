Những kiểu nail cổ điển, tinh tế dành cho các cô nàng thích để móng tay ngắn

Ái Phương
HHTO - Không cần phải sở hữu một bộ móng dài mới có thể slay, móng tay ngắn vẫn có thể trở thành điểm nhấn tinh tế nếu biết chọn kiểu phù hợp. Lợi thế của shape móng ngắn là gọn gàng, dễ dàng trong mọi sinh hoạt, mà còn mang lại vẻ trẻ trung, năng động cho các nàng.

1. Hình vuông mềm mại

Móng hình vuông với các cạnh mềm mại và được dũa bo tròn nhìn sẽ tự nhiên và cổ điển hơn. Kiểu móng này sơn trơn đơn sắc rất đẹp và hợp để hằng ngày.

Khi muốn biến tấu để trông mới lạ và thú vị hơn, các nàng có thể thử kiểu sơn đầu móng nhiều màu sắc tông pastel, hay tạo hiệu ứng ombre cầu vồng cũng lạ mà dễ thương.

2. Hình tròn

Độ bo tròn nhẹ ở đầu móng, tạo hình oval, không quá nhọn sẽ khiến cho bộ móng trông tự nhiên và mềm mại.

Móng tròn luôn khiến ngón tay trông dài và thon thả hơn, lên màu trang nhã thì nữ tính, dịu dàng, nhưng khi lên móng những thiết kế ấn tượng thì cũng không kém phần cá tính, táo bạo.

Tuy nhiên, thích hợp nhất vẫn là các kiểu vẽ móng nhẹ nhàng, như vân đá marble sang trọng hay sơn thạch bóng bẩy.

3. Móng ballerina

Kiểu ballerina khá phù hợp với các nàng thích để móng tay vừa phải, không quá dài cũng không quá ngắn. Phần giữa móng được giữ đầy đặn, bầu bĩnh, dũa thuôn về phía trước và bo tròn các góc, tạo nên shape móng tay trông giống những đôi giày bệt.

Dáng móng này dễ dàng lên những mẫu thiết kế nhẹ nhàng, xinh xắn. Ví dụ như một màu hồng xinh xắn, vẽ thêm nơ hoặc những đường chéo mảnh mai, gợi nhớ đến đôi giày ba lê đầy nữ tính. Hoặc lên màu ombre nude tự nhiên cũng đẹp vô cùng!

Ái Phương
#Kiểu móng tay cổ điển #Nail cho móng ngắn #Thiết kế móng hình vuông mềm mại #Móng tròn tự nhiên #Móng ballerina nữ tính #Phong cách móng tối giản #Xu hướng nail tự nhiên #Móng tay phù hợp phong cách trẻ trung #Trang trí móng nhẹ nhàng #Xu hướng móng năm 2026

