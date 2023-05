Từ chính đến phụ, dàn cast “XO, Kitty” lộ diện: Min Ho lần đầu đóng phim đã hút fan

HHT - “Vũ trụ Jenny Han” mở rộng với series phim “XO, Kitty” vừa lên sóng Netflix. Đây là phần phim ngoại truyện của “To All The Boys I’ve Loved Before” (Những Chàng Trai Năm Ấy), với nhân vật chính không còn là Lara Jean mà là cô con gái út nhà Song Covey. Dàn diễn viên của phim đều rất trẻ trung và tươi mới.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc.

Anna Cathcart (Kitty Song Covey)

Anna Cathcart đã đảm nhận vai Kitty Song Covey từ phần phim To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy) đầu tiên, khi đó cô mới 14 tuổi. Có thể nói, Anna Cathcart đã lớn lên cùng với nhân vật của mình. Kitty là cô con gái út nhà Song Covey, là “bà mối” mát tay cho chuyện tình của Lara Jean và Peter Kavinsky.

Sang XO, Kitty, nhân vật Kitty của Anna bước vào năm đầu của trung học, và quyết định sang Hàn Quốc để học tập. Sang bộ phim nơi mình là nhân vật chính, Kitty vẫn là cô gái vui vẻ, thẳng thắn, không sợ hãi với đa số mọi thứ; như cách cô đi đến một đất nước mới để gặp bạn trai. Nhưng hành trình của tình yêu đích thực không diễn ra suôn sẻ, và cuộc hội ngộ với mối tình đầu yêu xa có thể không theo kế hoạch của Kitty.

Ngoài chuỗi bộ ba phim To All The Boys và XO, Kitty, Anna Cathcart cũng xuất hiện trong một số phim khác như Descendants 2, Descendants 3… Khi XO, Kitty ra mắt, Anna cũng vừa kết thúc năm thứ nhất đại học của mình. Cô hiện đang học xã hội học và viết sáng tạo.

Choi Min Yeong (Dae)

Trong phần 3 của loạt phim gốc To All The Boys: Always and Forever, Kitty đã cùng gia đình sang Hàn du lịch. Tại Tháp Namsan, cả nhà đã nhờ một chàng trai Hàn Quốc chụp ảnh cùng, Kitty đã cảm mến cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, và đó chính là Dae. Sau đó, cả hai yêu xa, duy trì tình cảm bằng nhắn tin và Facetime.

Vai Dae trong phim gốc do Jeon Ho Young thủ vai, nhưng sang XO, Kitty vai diễn này thuộc về Choi Min Yeong. Anh xuất thân từ diễn viên nhí, ghi dấu ấn trong một vai phụ trong các phim nổi tiếng như Strong Woman Do Bong Soon, Mr. Sunshine, Itaewon Class, Twenty Five Twenty One…

Nói về nhân vật của mình, Choi Min Yeong nói Dae là người không có gì đặc biệt hay nổi trội. “Nhưng điều tôi yêu ở Dae là cậu ấy có một trái tim ấm áp. Cậu ấy biết tình yêu quan trọng như thế nào. Không chỉ về Kitty mà còn cả tình yêu dành cho em gái, gia đình, bạn bè và có thể là chính bản thân cậu ấy nữa”. Và người xem XO, Kitty hoàn toàn đồng ý với nhận xét này của Choi Min Yeong về Dae.

Kim Gia (Han Yuri)

Trong XO, Kitty, Yuri ban đầu xuất hiện như một nhân vật “phản diện”, bởi cô ngang nhiên “cướp” Dae ngay trước mặt Kitty. Nhưng dần dần, Yuri chiếm được thiện cảm của người xem bởi cá tính nổi bật. Yuri biết rõ mình là ai, dù hoàn cảnh không phải lúc nào cũng cho phép cô được làm điều đó. Với xuất thân giàu có và nổi tiếng, Yuri thường bị nhiều tay săn ảnh bám theo.

Tốt nghiệp từ trường sân khấu, Yuri là vai diễn chính đầu tiên của Kim Gia. Kim Gia đã nắm bắt cơ hội để trở thành Yuri thông qua một cuộc tuyển diễn viên mở của Netflix.

Lee Sang Heon (Min Ho)

Min Ho là một học sinh có lối sống cực kỳ đặc quyền tại trường trung học KISS. Min Ho có những quy tắc của riêng mình, cho dù có thể chúng không thân thiện với tất cả. Min Ho là kiểu nhân vật xuất hiện với giao diện tự phụ, nhưng hệ điều hành được điều khiển bởi một trái tim vàng bí mật; và những nhân vật như thế luôn rất hút fan.

Thủ vai Min Ho là Lee Sang Heon, một diễn viên mới sinh ra ở Hàn Quốc nhưng lớn lên ở Hồng Kông. Lee Sang Heon học nghệ thuật biểu diễn tại Đại học Northampton ở Anh, và XO, Kitty là vai diễn đầu tiên của anh.

Trước khi XO, Kitty được quyết định liệu có mùa 2 hay không, Lee Sang Heon đã đặt lịch cho dự án tiếp theo. Anh sẽ tham gia Gran Turismo cùng David Harbor (Stranger Things) và Orlando Bloom (Cướp Biển Vùng Caribbean).

Anthony Keyvan (Q)

Có thể nói, trong dàn nhân vật của XO, Kitty, Q là nhân vật dễ chiếm cảm tình của người xem nhất ngay từ phút đầu tiên. Q đẹp trai, thân thiện, tốt bụng, tinh tế. Cũng giống Kitty, Q đến từ Mỹ, cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân khi Kitty nhập học tại KISS.

Trước XO, Kitty, Anthony Keyvan đã tham gia một số phim truyền hình dành cho tuổi teen khác. Trong đó nổi bật nhất có thể kể đến Love, Victor, Genera+ion…

Regan Aliyah (Juliana)

Xuất hiện chớp nhoáng trong XO, Kitty, Juliana được biết đến là bạn gái bí mật của Yuri, người bị mẹ Yuri trục xuất khỏi trường khi bà phát hiện ra mối tình của cả hai. Cuối phim, Juliana và Yuri đã được đoàn tụ, gợi mở nhiều tình tiết sẽ phát triển hơn trong mùa 2 - nếu Netflix “bật đèn xanh”.

Vai diễn lớn trong sự nghiệp của Regan Aliyah còn ở phía trước. Sắp tới, Regan sẽ đóng chính trong Ironheart - một series của Marvel chiếu trên Disney+.

Théo Augier Bonaventure (Florian)

Florian là bạn cùng lớp của Kitty, được Kitty “mai mối” với Q và cùng Q trở thành cặp đôi LGBT đáng yêu nhất phim. Tuy nhiên, cuối XO, Kitty, chuyện tình của Q và Florian gặp phải thử thách cần được giải quyết ở mùa 2.

Nam diễn viên Théo Augier Bonaventure đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim Pháp trước khi xuất hiện trong XO, Kitty. Anh cũng đã đạo diễn một bộ phim ngắn do chính mình viết kịch bản.