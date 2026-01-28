Từ giờ đến Tết có thể còn mấy đợt rét nữa, đợt sắp về Hà Nội có rét đậm không?

HHTO - Ở khoảng thời gian này, ở miền Bắc cứ có không khí lạnh rồi lại chuyển ẩm rồi đợt không khí lạnh khác lại về. Vậy từ giờ đến Tết Nguyên đán, dự báo miền Bắc còn mấy đợt không khí lạnh nữa, và đợt gần nhất - sắp về - có khiến Hà Nội rét đậm nữa không?

Mặc dù vẫn còn trong tiết Đại Hàn nhưng ở miền Bắc đang ấm lên rõ rệt, trong ngày nhiều nơi đã hửng nắng. Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chiều nay, 28/1, là khoảng 23oC, tức là giữa mức lạnh và mát. Cùng thời điểm chiều mai nhiệt độ dự báo sẽ tăng 1 - 2oC.

Mà đã sắp đến tiết Lập Xuân rồi (năm nay bắt đầu từ 4/2), vậy có phải xu hướng thời tiết ở miền Bắc là cứ ấm dần và ẩm dần lên không?

Không hẳn vậy, vì thực tế thì ngay cả trong tiết Lập Xuân vẫn có những đợt không khí lạnh, dù ở khoảng thời gian này của năm thì không khí lạnh thường yếu, ngắn ngày và không khô hanh.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 28/1: Ở Hà Nội, nhiều người sẽ chỉ thấy mát chứ không đến mức lạnh. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Và mặc dù chưa thể dự báo thời tiết Tết Âm lịch một cách cụ thể tới từng con số, nhưng theo các mô hình hiện tại thì từ giờ đến Tết ở miền Bắc có thể đón 3 đợt không khí lạnh nữa (đợt thứ ba có thể đúng vào dịp Tết).

Đợt không khí lạnh sắp về miền Bắc dự báo sẽ bắt đầu từ khoảng 31/1 - 1/2. Không khí lạnh đợt đó sẽ khiến Hà Nội giảm nhiệt, nhưng có thể nói là kém vài bậc so với 2 đợt vừa rồi (đợt trước 10/1 và khoảng 22/1). Cụ thể, khoảng ngày 1 - 2/2, khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể ở mức 15 - 20oC (mức thấp nhất và cao nhất trong ngày), nếu vậy là rét chứ cũng không đến mức rét đậm.

Sau đó miền Bắc có thể tiếp tục có không khí lạnh vào khoảng 9 - 10/2, không mạnh và không kéo dài; và một đợt nữa có khả năng đúng vào dịp Tết, có thể rét hơn và kéo dài hơn.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 1/2, khi có ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: Ventusky, ICON.

Dù sao, việc dự báo xa thế này chủ yếu là dự báo xu hướng, để độc giả hình dung ra thời tiết nói chung ở Hà Nội từ giờ đến Tết. Còn trước mắt, người dân chỉ cần lưu ý là khoảng 31/1 - 1/2 lại có không khí lạnh, trời có thể đỡ nồm để tranh thủ giặt giũ, phơi phóng đồ mặc Tết cũng được.