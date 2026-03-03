Tuổi trẻ Đồng Tháp hưởng ứng Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Tết trồng cây 2026

HHTO - Tại xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Tỉnh vừa tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026 với tổng nguồn lực gần 10 tỷ đồng dành cho các công trình, phần việc an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng.

Sáng nay, tại xã Trường Xuân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026. Trong không khí tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp đang thi đua lập thành tích chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Không khí tại lễ ra quân Tháng thanh niên tại tỉnh Đồng Tháp

Tháng Thanh niên năm nay sẽ diễn ra đến ngày 31/3/2026. Đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp tập trung triển khai 12 nhóm chỉ tiêu trọng tâm và 7 nhóm nội dung hoạt động chủ yếu, xoay quanh các nhiệm vụ: Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng hành cùng thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tham gia xây dựng Đảng,…

Tại Lễ ra quân, Tỉnh đoàn và các đơn vị tài trợ đã trao kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiều công trình, phần việc an sinh xã hội với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Trao tặng những suất quà cho người dân tại địa bàn.

Cũng trong chương trình, Tỉnh đoàn đã hỗ trợ 2 tỷ đồng xây dựng cầu giao thông nông thôn; triển khai 2.000 suất khám và chăm sóc răng miệng cho thanh thiếu nhi, trị giá 1 tỷ đồng; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trị giá 700 triệu đồng; trao tặng 500 bóng đèn năng lượng Mặt Trời trị giá 500 triệu đồng; hỗ trợ 1.000 suất khám và phát thuốc miễn phí cho người dân trị giá 500 triệu đồng; sửa chữa 25km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ 1.000 cây xanh và 5.000 cây giống,…

Trao tặng bảng biểu trưng đến các đơn vị.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ra mắt điểm đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Trường Xuân.

Một số hình ảnh khác:

Lễ khởi công cầu hy vọng 443.

Lễ khánh thành công trình thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng Mặt Trời.