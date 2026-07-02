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"Tỷ tỷ" xứ Trung viral khi xuôi dòng miền Tây, tâm điểm là chiếc nón lá đan thưa

Quỳnh Giao (CTV Thử Thách Kim Cương 2026)
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HHTO - Bộ ảnh du lịch Mỹ Tho của một “tỷ tỷ” xứ Trung đang gây sốt trên “thành phố sợi chỉ” nhờ tạo hình thanh thuần đậm chất nàng thơ cùng chiếc nón lá đan thưa mộc mạc.

Khác với chiếc nón lá thông thường, nón lá đan thưa để lại khoảng trống cho ánh nắng “chen vào”, chiếu lên gương mặt người đội, mang đến cảm giác mong manh, trong sáng đậm chất nàng thơ.

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Loạt ảnh của “tỷ tỷ” xứ Trung cùng nón lá đan thưa được đăng lại trên Threads, thu hút hơn 14k lượt yêu thích chỉ sau một ngày đăng tải. Nguồn: _hoamuaha

Nón lá đan thưa được cho là phiên bản chưa hoàn thiện của nón ngựa làng nghề Phú Gia (tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai) với tuổi đời hơn 300 năm âm thầm gìn giữ. Để có được một sản phẩm hoàn chỉnh, các nghệ nhân phải trải qua quy trình chế tác công phu với 10 công đoạn tỉ mỉ, từ tạo sườn, thêu hoa văn cho đến kết lá.

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Thú vị hơn, món phụ kiện này từng là biểu tượng gắn liền với các bậc quý tộc, quan lại với loại nón đan thưa được thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ tơ, người dân lại gắn bó với những chiếc nón để trơn mộc mạc, thuần chất. Ảnh: Đức Anh

Trước đây, fashionista Quỳnh Anh Shyn cũng từng mang nón lá đan thưa đến Paris Fashion Week năm 2024.

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Chiếc nón lá đan thưa đã được Quỳnh Anh Shyn biến tấu đầy phá cách và tận dụng triệt để để tạo nên những hình ảnh siêu chất. Ảnh: FC Quỳnh Anh Shyn.

Trái ngược với những tranh cãi thường thấy trong những trào lưu mang phụ kiện, trang phục truyền thống viral trở lại, nón lá đan thưa do vẫn giữ được tinh thần của nón lá truyền thống nên được khen hết lời nhờ sự tinh tế và tôn vinh văn hóa bản địa. Nhiều cư dân Threads còn vội xin “giỏ hàng” để kịp bắt trọn concept “nàng thơ” hè này.

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Concept nàng thơ với chiếc nón lá đan thưa. Ảnh: _hoamuaha

Để ra được chiếc vibe này, bạn có thể phối cùng những chiếc đầm lụa thướt tha hay đầm maxi bay bổng, tạo nên một diện mạo vừa nhẹ nhàng, trẻ trung lại vừa năng động.

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Quỳnh Giao (CTV Thử Thách Kim Cương 2026)
#du lịch #Miền Tây #văn hóa Việt #nón lá đan thưa #viral #thành phố sợi chỉ #phụ kiện mùa hè #tỷ tỷ xứ Trung

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