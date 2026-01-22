Lùm xùm gia đình Beckham: Áp lực của "vạch đích" và những định kiến quen thuộc

HHTO - Bức tâm thư của Brooklyn Beckham đã thổi bùng làn sóng tranh luận xoay quanh quyền lực gia đình, áp lực danh tiếng và cách truyền thông can thiệp vào đời sống riêng tư của người nổi tiếng. Khi mỗi góc nhìn đều chia rẽ dư luận, câu chuyện nhà Beckham không còn đơn thuần là mâu thuẫn cá nhân, mà phản chiếu những định kiến quen thuộc về gia đình, thành công và vai trò của cha mẹ trong xã hội hiện đại.

Sáng 20/1, dư luận dồn sự chú ý vào gia đình Beckham khi cậu con trai cả - Brooklyn Beckham bất ngờ đăng tải bài viết cáo buộc cha mẹ kiểm soát đời sống cá nhân, thao túng truyền thông và tìm cách gây rạn nứt cuộc hôn nhân của anh. Dù thực hư về những chia sẻ này vẫn chưa được kiểm chứng, vụ việc nhanh chóng làm dậy sóng mạng xã hội, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Dư luận đang dồn sự chú ý vào ồn ào của gia đình Beckham.

Nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu hành động công khai tố cáo của Brooklyn có thật sự cần thiết. Trong kỷ nguyên mạng xã hội phát triển, đời tư ngày càng khó bảo mật và việc đưa chuyện gia đình ra ánh sáng dễ bị xem như “vạch áo cho người xem lưng”. Nhiều ý kiến cho rằng một lời tố cáo được phơi bày công khai có thể trở thành dấu chấm xác định cho sự rạn nứt trong quan hệ ruột thịt. Gia đình không phải là đấu trường để thắng thua, mà là nơi cùng nỗ lực giải quyết mâu thuẫn, dù ai đúng ai sai, điều nên trân trọng là giữ lại những điều tốt đẹp nhất cho nhau.

Nhiều người băn khoăn liệu hành động công khai tố cáo của Brooklyn có thật sự cần thiết.

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng với một gia đình sở hữu quyền lực truyền thông lớn như nhà Beckham, mạng xã hội từ lâu đã là một “cuộc chơi” quen thuộc. Nếu những chia sẻ trong tâm thư là sự thật, truyền thông đã luôn được sử dụng như công cụ để công kích, tạo sức ép và hướng dư luận bất lợi về phía Brooklyn. Trong bối cảnh đó, việc anh lên tiếng được xem là cần thiết để bảo vệ vợ cũng như chính bản thân mình. Nếu đây không phải là một gia đình quá nổi tiếng, câu chuyện có thể đã rẽ theo một hướng rất khác.

Đối với gia đình Beckham, một cuộc chiến truyền thông là điều khó có thể tránh khỏi.

Bên cạnh những tranh luận về tính xác thực của câu chuyện, làn sóng chỉ trích còn nhắm thẳng vào vị thế của Brooklyn. Không ít ý kiến cho rằng cha mẹ anh đã tạo dựng một môi trường phát triển gần như hoàn hảo, nhưng đến nay Brooklyn vẫn chưa ghi dấu ấn bằng bất kỳ thành tựu nổi bật nào, từ đó bị gán cho hình ảnh “kẻ vô dụng”.

Sinh ra ở “vạch đích”, lại là con của một trong những cặp đôi quyền lực bậc nhất giới giải trí, Brooklyn lớn lên cùng những kỳ vọng khổng lồ phải trở nên xuất chúng. Chính áp lực vô hình và sự kỳ vọng quá lớn ấy khiến mọi thất bại của anh bị soi chiếu gay gắt, biến anh thành “kẻ vô dụng” trong mắt dư luận. Khi đã mang nhãn mác đó, anh dường như cũng bị tước đi cả quyền được lên tiếng về những áp bức bản thân phải chịu.

Chính áp lực vô hình và sự kỳ vọng quá lớn khiến mọi thất bại của anh bị soi chiếu gay gắt.

Dù vậy, đứng từ một góc nhìn khác, nhiều người nhìn nhận rằng so với áp lực của Brooklyn, cha mẹ anh - David Beckham và Victoria cũng đang chịu sự áp lực không kém cạnh. Công chúng dễ nhìn thấy hình ảnh cặp đôi kiểm soát con cái, nhưng lại ít khi nhớ rằng chính họ đã phải đánh đổi, chịu đựng và vượt qua nhiều vấp ngã để xây dựng quyền lực và danh tiếng. Cha mẹ mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, tạo ra các bệ phóng vững chắc, đôi khi cũng đồng nghĩa với những ràng buộc khó tránh. Bản thân họ cũng đang phải vật lộn với vô vàn áp lực để đáp ứng những khuôn mẫu “cha mẹ hoàn hảo” mà xã hội không ngừng áp đặt.

Cha mẹ cũng đang chịu sự áp lực không kém cạnh.

Nhìn theo một hướng khác, nhiều người cho rằng cách phần đông dư luận phản ứng với bức tâm thư cũng rất đáng bàn. Vì Brooklyn nhắc nhiều đến những hành động của Victoria, netizen nhanh chóng gạt David Beckham ra khỏi câu chuyện. Việc tách riêng Victoria và vợ của Brooklyn - Nicola Peltz ra để làm “kẻ chủ mưu” như một cách để phục vụ cho kịch bản quen thuộc mà cộng đồng mạng ưa chuộng: Mâu thuẫn “mẹ chồng - nàng dâu” là nguồn cơn của mọi rạn nứt.

Nhiều người cho rằng cách phần đông dư luận phản ứng với bức tâm thư cũng rất đáng bàn.

Trong khi đó, Victoria và David vốn là một gia đình, khó có thể tách rời vai trò và trách nhiệm của từng người trong cách nuôi dạy con cái. Cách nhìn đơn giản hóa này vô tình gây tổn thương cho tất cả các bên: Victoria bị gán nhãn và hứng chịu làn sóng công kích cá nhân, David được “đặt ra ngoài” khiến trách nhiệm gia đình và sự phức tạp của mối quan hệ bị làm mờ, còn Brooklyn thì bị biến thành một con rối trong câu chuyện “mẹ chồng, nàng dâu” hơn là một người con thực sự đang gặp khủng hoảng. Khi mọi thứ bị thu gọn vào những khuôn mẫu dễ kể, cơ hội để hiểu tận gốc vấn đề và nhìn nhận áp lực của cả hai thế hệ cũng theo đó mà trôi tuột đi.

Victoria Beckham và vợ của Brooklyn - Nicola Peltz được đặt lên chiến tuyến sự việc.

Dù thực hư của những chia sẻ trong tâm thư vẫn chưa thể kiểm chứng, lùm xùm nhà Beckham đã vượt ra ngoài phạm vi một mâu thuẫn gia đình để phản chiếu cách dư luận, truyền thông và mạng xã hội nhìn nhận quyền lực, danh tiếng và các mối quan hệ ruột thịt. Khi câu chuyện bị kéo vào những khuôn mẫu quen thuộc và dễ kể, điều còn lại sau cùng không phải là ai đúng ai sai, mà là những tổn thương chồng chất của các cá nhân bị đặt dưới ánh nhìn soi xét không khoan nhượng của công chúng.