Động thái mới của Duy Nhỏ - Khánh Huyền 2K4 giữa nghi vấn hôn nhân rạn nứt

HHTO - Những ngày qua, mối quan hệ giữa Duy Nhỏ (Bụt) và Khánh Huyền 2K4 trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi cả hai đồng loạt đăng tải Story mới, nhưng theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Trên trang cá nhân, Khánh Huyền 2K4 đăng một Story dạng thông báo, thẳng thắn thừa nhận bản thân đang không ổn định về mặt tâm lý và rơi vào trạng thái quá tải. Hot girl sinh năm 2004 cho biết tiến độ công việc có thể chậm hơn bình thường và mong các nhãn hàng, đối tác thông cảm trong giai đoạn này. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi Khánh Huyền công khai chia sẻ về áp lực tinh thần, thay vì giữ hình ảnh vui vẻ, chỉn chu như trước.

Nội dung Story không nhắc việc Khánh Huyền áp lực về chuyện gia đình hay đời sống cá nhân, tuy nhiên nhiều người cho rằng chia sẻ này phản ánh phần nào những biến động mà Khánh Huyền đang phải đối mặt.

Khánh Huyền 2K4 là Influencer có tiếng hiện nay, nổi lên với những clip khoe sắc vóc gợi cảm. Cô có 7,3 triệu người theo dõi trên TikTok, 2,6 triệu follow trên Instagram. Năm 2022, khi vừa trò 18 tuổi, Khánh Huyền gây bất ngờ khi kết hôn với Duy Nhỏ - được biết đến là bạn trai cũ của streamer Linh Ngọc Đàm.

Trong khi đó, Duy Nhỏ (Bụt) lại có cách thể hiện hoàn toàn khác. Anh đăng Story ghi lại khoảnh khắc con gái chung của hai người đang đứng trên bãi biển. Story chỉ kèm một biểu tượng mặt cười, không chú thích hay giải thích thêm.

Giữa lúc đời tư bị bàn tán, việc Bụt lựa chọn hình ảnh con cái được nhiều người xem là một động thái mang tính “giữ nhịp” hình ảnh gia đình, hoặc ít nhất là khẳng định vai trò người cha. Thay vì lên tiếng phản hồi hay phủ nhận tin đồn, anh chọn cách im lặng, thể hiện sự bình thản thông qua khoảnh khắc đời thường bên con.

Đáng chú ý, hai Story được đăng gần như cùng thời điểm nhưng không hề có sự liên kết. Không có hình ảnh chung, không tương tác công khai và cũng không nhắc tới đối phương.

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Duy Nhỏ (Bụt) và Khánh Huyền 2K4 vướng nghi vấn rạn nứt khi cả hai hầu như không còn xuất hiện chung và ít tương tác công khai trên mạng xã hội như trước.