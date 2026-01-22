Bé sơ sinh dầm mưa nhiều giờ trên phim trường khiến dân mạng xứ Trung bức xúc

HHTO - Một đoạn video hậu trường do nữ diễn viên Dương Nhuận chia sẻ khiến dân mạng Trung Quốc bức xúc khi ghi lại cảnh một bé sơ sinh chưa đầy một tuổi phải dầm mưa nhiều giờ để phục vụ cảnh quay. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về quyền lợi và sự an toàn của trẻ em trong ngành công nghiệp phim ngắn.

Vừa qua, trang Sina đưa tin nữ diễn viên Dương Nhuận đã công khai chia sẻ một đoạn video hậu trường hé lộ hình ảnh một em bé sơ sinh chưa đầy một tuổi bị dầm mưa trong nhiều giờ để phục vụ cảnh quay. Những chia sẻ của cô nhanh chóng dấy lên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ từ dư luận.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, để tạo hiệu ứng mưa lớn trong cảnh quay, đoàn phim đã sử dụng xe cứu hỏa phun nước với cường độ cao. Nhằm phục vụ đúng yêu cầu cảnh quay và tránh chậm tiến độ, đoàn phim đã không dùng đạo cụ thay thế để đảm bảo tình trạng sức khỏe cho em bé.

Cô cho biết, thù lao mà đoàn phim trả cho bé sơ sinh chỉ khoảng 800 tệ, hoàn toàn không tương xứng với những rủi ro về sức khỏe và sự an toàn mà đứa trẻ phải đối mặt. Cô cũng từng chứng kiến những trường hợp khác khi gia đình đồng ý để con mình tham gia các cảnh quay không đảm bảo điều kiện vệ sinh và thời gian lao động, thậm chí phải tiếp tục di chuyển sang địa điểm khác để quay phim vào đêm khuya.

Trước đó, dư luận từng phẫn nộ khi gia đình sao nhí Lưu Tinh Thần (10 tuổi) chấp nhận cho em tham gia đóng những phân cảnh nhạy cảm, không phù hợp với lứa tuổi. Bộ phim sau đó nhanh chóng bị gỡ bỏ do có nội dung phản cảm, cổ xúy tảo hôn và ấu dâm.

Phim ngắn do diễn viên nhí Lưu Tinh Thần tham gia nhận về sự phản ứng phẫn nộ.

Trước thực trạng này, Cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra thông báo Hướng dẫn quản lý phim ngắn dành cho trẻ em nhằm bảo đảm quyền lợi, cũng như không ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và quá trình hình thành nhận thức của các diễn viên nhí.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nhà sản xuất phim ngắn vẫn cố tình lạm dụng hình ảnh trẻ em bị hành hạ, đánh đập, chịu khổ như một công cụ kích thích cảm xúc thương xót và phẫn nộ của khán giả nhằm thu hút lượt xem. Điều này khiến công chúng lo ngại về tình trạng bóc lột trẻ em trong ngành công nghiệp phim ngắn đang phát triển tại Trung Quốc.