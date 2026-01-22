Nhóm nam sinh gây sốt với tựa game "Thưa Gia Tiên" nhờ màn "nhập vai" khó đỡ

HHTO - Tựa game "Dear Ancestor" - "Thưa Gia Tiên" hiện đang được netizen đặc biệt quan tâm bởi cách thiết kế đầy hoài niệm và màn hóa thân độc lạ: Người chơi trải nghiệm góc nhìn của các "cụ bề trên".

Tựa game Dear Ancestor - Thưa Gia Tiên, do nhóm tác giả người Việt tạo ra thu hút nhiều sự chú ý của netizen bởi góc nhìn mới lạ, với các bình luận: "Ý tưởng game rất sáng tạo", "Sống đủ lâu để thấy chúng ta vào vai ông bà ngồi nhìn con cháu",...

Hiện tại, Thưa Gia Tiên có 2 phiên bản ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh chơi trên máy tính. Nguồn clip: Rng Huy

Thực chất, đây là một sản phẩm đồ án cho môn Game Cultures của ngành RMIT Game Design, được thực hiện bởi ba bạn: Nguyễn Phát Huy (nhóm trưởng, sinh năm 2004), Nguyễn Trung Kiên (2005) và Lê Trương Duy Khang (2005). Trong cuộc trò chuyện cùng Hoa Học Trò Online, bạn Phát Huy, đại diện nhóm cho biết đây là môn để sinh viên nghiên cứu ý nghĩa biểu tượng của một đồ vật/ hiện tượng từ đó làm một game dựa trên biểu tượng đó, với cốt lõi cuối cùng là truyền tải thông điệp cho trò chơi.

Bạn Phát Huy cho biết dự án Thưa Gia Tiên được nhóm hoàn thiện trong vòng 3 tuần.

"Ban đầu team định dùng lá bùa để làm nhưng do thấy lá bùa không quen thuộc với team nên mọi người đã bàn tiếp, tìm ra được ý tưởng về bàn thờ gia tiên để truyền tải thông điệp về gia tiên, cội nguồn, sự hiếu thảo của con cháu, cảm giác gắn bó của các thành viên trong gia đình với gia tiên. Và để người chơi hiểu rõ về thông điệp này thì team nảy ra ý tưởng cho người chơi "nhập vai" vào gia tiên" - Phát Huy chia sẻ quá trình tìm ý tưởng cho Thưa Gia Tiên.

Với Dear Ancestor - Thưa Gia Tiên, Huy cho biết team lấy cảm hứng từ văn hóa tâm linh Việt Nam, tục thờ cúng ông bà tổ tiên. Và thông qua chiếc bàn thờ gia tiên đầy thiêng liêng, đây là nơi để con cháu "trở về" cầu nguyện ông bà tổ tiên, xin may mắn, bình an hay những điều nho nhỏ trong cuộc sống.

Trong quá trình học tập, Huy và các bạn được tiếp cận với lối "tư duy ngược" nhằm mang đến những sản phẩm không "đụng hàng". Do đó, trường hợp để người chơi "hóa thân" thành gia tiên ngồi phía trên thay vì là người đứng dưới cúng bái khi vừa ra mắt đã khiến netizen "không thể ngờ tới".

Mô phỏng con cháu trong gia đình được team thiết lập với các đặc điểm: Bố mẹ - kính trọng cửu huyền thất tổ, con trai cả - tham vọng cao và có phần quan trọng ánh nhìn của người ngoài, con trai thứ hai - "nghịch tử", con gái út - sinh viên mang nhiều suy tư.

Theo luật chơi, con cháu trong nhà đến đứng trước bàn thờ, chắp tay và đưa ra một lời cầu nguyện, đợi "gia tiên" (tức người chơi) "phù hộ độ trì" bằng cách chọn "YES" hoặc từ chối khi chọn "NO". Trong đó, mỗi lần "gia tiên" đưa ra quyết định "ban phước" hay không "ban phước" sẽ hướng câu chuyện sang một nhánh hoàn toàn khác, ảnh hưởng đến tính cách, số phận của con cháu và tương lai của cả dòng họ.

Kết quả nhận được sẽ là con cháu sống "biết điều", biết nhớ tới gia đình, tổ tiên hoặc ngược lại, khiến họ kiêu căng, chạy theo vật chất, quên mất cội nguồn.

Tựa game này được nhóm tác giả hướng đến thông điệp: "Khi chơi, chắc chắn các bạn sẽ thấy hình ảnh của mình trong các con cháu, từ đó bạn sẽ hiểu được cảm giác của ông bà, cha mẹ hơn".

Hiện tại, đồ án của nhóm Huy vẫn đang trong quá trình chấm điểm, song trước sự viral trên mạng xã hội, được mọi người đón nhận với nhiều lời khen, các bạn cho biết rất vui, bất ngờ, có phần bỡ ngỡ vì lần đầu gặp trường hợp này. Huy cũng tự tin cả nhóm sẽ đạt được điểm cao.

Bên cạnh đó, với các góp ý từ netizen như bổ sung mâm cúng có gà luộc, chuối, tiền vàng,... Huy ghi nhận nhưng cho biết sẽ khó thực hiện. Bạn có quan điểm rằng khi nâng cấp bàn thờ sẽ khiến game thay đổi ý nghĩa: Từ game truyền tải thông điệp thành game quản lí tài nguyên, quản lí con người.

Một yếu tố khác cũng gây ấn tượng mạnh với người chơi là những viên gạch có hoa văn huyền thoại nhưng mang kích thước "siêu to khổng lồ". Huy hé lộ trước đó team đã thử thiết kế viên gạch đúng kích thước thật nhưng bị rối mắt vì họa tiết dày, làm người chơi bị phân tâm. "Sự thật là người chơi không có ở trong phòng, trong nhà mà là đang ở ranh giới của tâm linh và thế giới thực tại nên viên gạch khổng lồ đó là ẩn dụ của nơi trần gian, nó to và ảo" - nam sinh Gen Z chia sẻ thêm.