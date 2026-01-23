Điểm danh những cầu thủ U23 Việt Nam đá “giải trẻ cuối cùng” tại U23 châu Á 2026

HHTO - VCK U23 châu Á 2026 không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn với U23 Việt Nam trong hành trình chinh phục đấu trường châu lục, mà còn là cột mốc đặc biệt với một số cầu thủ. Với họ, đây không đơn thuần là một giải đấu, mà là lần cuối cùng được khoác áo U23 trước khi chính thức khép lại quãng thời gian thi đấu ở cấp độ trẻ.

Theo điều lệ của AFC, cầu thủ đủ điều kiện dự U23 châu Á 2026 phải sinh từ ngày 1/1/2003 trở về sau. Điều đó đồng nghĩa, những cầu thủ sinh năm 2003 trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại đã bước vào năm cuối cùng của độ tuổi U23. Sau giải đấu này, họ sẽ không còn cơ hội góp mặt ở các sân chơi U23 trong tương lai.

Trong danh sách được HLV Kim Sang-sik đăng ký, có một số gương mặt sinh năm 2003 đóng vai trò quan trọng, vừa là trụ cột chuyên môn, vừa là “đàn anh” về kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên là cái tên tiêu biểu. Thủ thành sinh năm 2003 đã nhiều lần được trao cơ hội ở các giải trẻ khu vực và châu lục. U23 châu Á 2026 vì thế trở thành dấu mốc khép lại hành trình của anh ở cấp độ U23, trước khi hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất ở đội tuyển quốc gia.

Trung Kiên là "thủ môn số 1" trong đội hình U23 Việt Nam.

Hàng phòng ngự cũng chứng kiến sự hiện diện của những cầu thủ sắp “hết tuổi” như Phạm Lý Đức, Nguyễn Đức Anh hay Nguyễn Nhật Minh. Đây đều là các hậu vệ đã trải qua nhiều giải đấu cùng U23 Việt Nam, từ giải Đông Nam Á cho tới vòng loại châu Á.

Cầu thủ Phạm Lý Đức.

Ở tuyến giữa, Khuất Văn Khang - đội trưởng U23 Việt Nam là gương mặt đáng chú ý nhất. Sinh năm 2003, tiền vệ này từng sớm được thử lửa ở nhiều cấp độ đội tuyển và được đánh giá là một trong những cầu thủ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. VCK U23 châu Á 2026 không chỉ là thử thách lớn, mà còn là cơ hội cuối để Văn Khang khẳng định vị thế của mình ở sân chơi U23.

Việc sở hữu một nhóm cầu thủ bước vào “giải U23 cuối cùng” mang đến cho U23 Việt Nam cả thuận lợi lẫn áp lực. Thuận lợi nằm ở kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu và khả năng dẫn dắt lứa đàn em. Ngược lại, áp lực là không nhỏ khi chính những cầu thủ này hiểu rõ rằng họ không còn cơ hội sửa sai ở cấp độ U23.

Khuất Văn Khang để lại nhiều dấu ấn trong màu áo U23.

Với cá nhân các cầu thủ sinh năm 2003, U23 châu Á 2026 vì thế mang ý nghĩa như một lời chia tay với bóng đá trẻ. Một màn trình diễn ấn tượng không chỉ giúp U23 Việt Nam hướng tới thành tích cao, mà còn mở ra cánh cửa lớn hơn cho họ trên hành trình vươn lên đội tuyển quốc gia.

Ở một góc nhìn khác, giải đấu lần này cũng đánh dấu thế hệ chuyển giao của bóng đá Việt Nam: lứa 2003 dần khép lại vai trò ở U23, nhường chỗ cho các cầu thủ sinh năm 2004, 2005 và trẻ hơn. Chính tại VCK U23 châu Á 2026, sự giao thoa ấy được thể hiện rõ nét nhất - nơi những cầu thủ “đá giải U23 cuối cùng” sẽ chiến đấu với tất cả khát vọng, trước khi bước sang một chương mới trong sự nghiệp.