V-ARMY mở dự án học bổng đón sinh nhật Jung Kook BTS: "Bảng vàng" khiến ai cũng lóa mắt

HHT - Là một trong những dự án chúc mừng sinh nhật 26 tuổi của em út Jung Kook từ cộng đồng người hâm mộ BTS tại Việt Nam, dự án học bổng khuyến học "Tinh tú Jeon Jung Kook - 2023" đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 26 của Jung Kook (BTS), V-ARMY (người hâm mộ BTS tại Việt Nam) đã tổ chức một dự án học bổng khuyến học mang tên "Tinh Tú Jeon Jung Kook - 2023".

Dự án ý nghĩa này được hình thành từ quỹ liên minh giữa các fanblog: Seven Bangtan Is Here, Talk Bangtanese và Ratatôuille, lần đầu tổ chức vào năm 2020. Sau thời gian dài duy trì và phát triển, "đứa con tinh thần" này đã để lại nhiều dấu ấn tích cực và trở thành một trong những project được V-ARMY quan tâm hàng đầu.

Học bổng khuyến học "Tinh Tú Jeon Jung Kook" được tạo ra với mong muốn lớn nhất là truyền cảm hứng từ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng trong con đường sự nghiệp của em út BTS đến cộng đồng ARMY.

Thông điệp của dự án năm nay là “Các vì tinh tú cần được tìm thấy, mọi tài năng cần được đầu tư”, hướng tới đối tượng là V-ARMY đang là học sinh, sinh viên có thành tích học tập nổi bật, rèn luyện và kỉ luật tốt.

Dự án Học bổng Khuyến học "Tinh Tú Jeon Jung Kook - 2023" chính thức khai pháo vào ngày 7/8 và kết thúc, công bố bảng vàng 12 cái tên xuất sắc nhất sau thời gian lọc hồ sơ vào đúng ngày sinh nhật của Jung Kook (1/9).

Dù giá trị và số lượng học bổng vẫn còn tương đối nhỏ, tuy nhiên thông qua kết quả có thể đánh giá chất lượng hơn hẳn số lượng. Bảng thành tích đã được rút gọn của 12 cá nhân giành được học bổng khiến ai nấy cũng phải loá mắt, trầm trồ: Từ bạn đạt thành tích thi Học sinh giỏi Quốc gia, tới loạt điểm IELTS 7.0, 8.0 đến GPA cũng cao ngất ngưởng...

Là nhân vật được V-ARMY noi gương, bên cạnh sự nghiệp nổi bật ở phương diện idol, Jung Kook còn tốt nghiệp khoa Phát thanh và Giải trí của trường Đại học Global Cyber với thành tích xuất sắc, thậm chí còn nhận được President’s Award. Jung Kook từng chia sẻ: "Mình cảm thấy việc học luôn là một điều gì đó rất thú vị và tuyệt vời. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ không ai bỏ lỡ khoảnh khắc này, sẽ luôn phấn đấu hướng tới mục tiêu như những gì mà chúng ta đang làm".