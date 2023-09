V BTS tích cực tham gia show giải trí để quảng bá album, fan không lo "đói content"

HHT - Trước thềm ra mắt album solo đầu tay, V (BTS) khiến người hâm mộ "nhận thính" không kịp khi liên tục thông báo tham gia các chương trình giải trí. Sự xuất hiện lần đầu của anh dưới tư cách nghệ sĩ solo được kì vọng sẽ mang tới những chia sẻ và nhiều khoảnh khắc thú vị.

Chuẩn bị cho album ra mắt solo mang tên Layover phát hành vào ngày 8/9, bên cạnh việc xác nhận tham gia quảng bá tại các chương trình âm nhạc như Inkigayo (10/9), V (BTS) còn khiến fan háo hức khi thông báo xuất hiện tại các show giải trí, tạp kỹ nổi tiếng xứ Hàn.

Trước đó, thông tin V hợp tác với "mẹ đẻ" NewJeans - Min Hee Jin (CEO ADOR) đã trở thành chủ đề nóng, việc thành viên BTS tích cực tham gia các chương trình giải trí khác nhau càng làm tăng thêm sự quan tâm của công chúng dành cho V và album solo đầu tiên.

Chương trình đầu tiên và cũng là mới nhất V tham gia hiện tại là Dingo Story. Cuộc trò chuyện và tương tác đáng yêu của V và một fangirl may mắn (Ha Young) để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Cô gái may mắn được chọn để gặp gỡ bất ngờ cùng V là một Army, hiện là học viên của một trường quân sự, có ước mơ trở thành một nữ sĩ quan. Giây phút V quay lại dỗ dành Ha Young khi cô bật khóc vì phải tạm biệt anh được nhiều cư dân mạng chia sẻ vì quá đáng yêu.

Sau khi chương trình được đăng tải, V đã chia sẻ thêm một tin vui trên Story Instagram với nội dung chúc mừng Ha Young đã đỗ kỳ thi tuyển, đính kèm đó là loạt ảnh selfie đáng yêu cùng cô bạn.

Dingo Story chỉ là một trong những chương trình mở đường cho lịch trình quảng bá dày đặc của V. Được mong đợi nhiều nhất là hai show tạp kỹ ăn khách là Running Man và You Quiz on the Block.

Sự trở lại của V sau hơn 7 năm tại Running Man hứa hẹn sẽ tạo nên cột mốc rating mới cho chương trình. Tập có sự tham gia của V dự kiến phát sóng vào ngày 10/9.

Tương tự Running Man, đây cũng là lần đầu V "đơn phương độc mã" xuất hiện tại You Quiz on the Block, kể từ lần tham gia cùng BTS vào tháng 3/2021. Được cầm trịch bởi "MC quốc dân" Yoo Jae Suk và danh hài Jo Se Ho, tập phát sóng với khách mời V vào ngày 6/9 tới đây hứa hẹn sẽ hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường chưa từng được anh bật mí trước đó.

Bên cạnh đó, "mỹ nam CGV" (biệt danh của V) còn xác nhận sẽ xuất hiện trên các chương trình khác như show tạp kỹ trên YouTube - PIXID (2/9), NPOP (9/9, 13/9) và Tiny Desk Korea (hiện chưa ấn định ngày phát sóng).