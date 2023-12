V-Cass hai miền tưng bừng hội ngộ mừng kỷ niệm 20 năm ra mắt của TVXQ!

HHT - Hôm nay (26/12/2023) là kỷ niệm 20 năm ra mắt của “Những vị thần phương Đông” TVXQ! Rất nhiều hoạt động đã được V-Cass tổ chức để chúc mừng cột mốc đáng nhớ này.

Ý định về buổi offline của V-Cass 2 miền Nam - Bắc đã được các bạn admin của fanpage Waiting for the Return of Five Gods Worldwide Project - WWP nhen nhóm từ tận tháng 9. Trong hơn 3 tháng, các bạn đã tự mình làm tất tần tật từ truyền thông cho tới các khâu chuẩn bị.

“Từ những buổi họp online đầu tiên với vài người, từ những ý tưởng đầu tiên về việc tổ chức off như thế nào, kế hoạch chạy truyền thông ra sao cho đến tìm địa điểm tại 2 đầu cầu, chọn tên, chọn slogan, chọn concept cho offline, đến bắt tay vào thực hiện như thiết kế quà tặng, chuẩn bị video. Làm, sửa, thay đổi, chốt, gửi qua xưởng in, sai, lại sửa, bàn bạc… Tất cả đều là những trải nghiệm chứa đựng những niềm vui và cả sự lo sợ. Liệu rằng có kịp không, liệu mọi người có thích không, chỗ này làm như nào, chỗ kia làm ra sao.” - admin WWP chia sẻ.

Ban đầu, buổi offline dự định được diễn ra vào ngày 24/12. Tuy nhiên, do sự kiện Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi được dự kiến tổ chức vào ngày 23 - 24/12/2023 nên các bạn Cass trong Ban tổ chức đã quyết định đẩy lịch offline lên trước 1 tuần. Và vào ngày 17/12, buổi offline của V-Cass đã diễn ra đầy cảm xúc tại cả Hà Nội và TP.HCM. Gần 400 bạn Cass đã cùng khóc, cùng cười, cùng chúc mừng 20 năm ra mắt của TVXQ!.

“Xin cảm ơn team rất nhìuuu."

"5 năm trời mới có offline, lần này không phải là chiếu một concert nào nữa, mà là những thước phim tua lại chặng đường 20 năm. Xúc động lắm ạ!”

“Khi đến buổi off, thấy những phần ban tổ chức trang trí rồi nhìn gói quà, mình chỉ biết thốt lên “mọi người làm những thứ này quá vất vả rồi”. Xin gửi lời cảm ơn chân thành và một trái tim to đùng cho toàn bộ các thành viên của ban tổ chức đã tổ chức buổi off này để không chỉ mình mà rất nhiều anh/chị/em Cassiopeia khác được quay ngược về quá khứ, nhớ lại thanh xuân mình đã nhiệt huyết và đẹp như thế nào. . Và còn rất nhiều điều mình muốn nói nữaaaa nhưng dài lắm ạ.”

“Cám ơn team đã vất vả để tổ chức buổi Offline đầy cảm động như hôm nay ạ. Huhu, quá trời cảm xúc, quá trời quà ạ.”

Và đây không phải là buổi off duy nhất của Cass. Như đã biết, trong danh sách khách mời của Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi có tên Kim Jaejoong - 1 trong 5 mẩu TVXQ!/DBSK, nhưng sự kiện đã bị BTC hủy vào phút chót. Chính vì thế, V-Cass đã lỡ hẹn đón Giáng sinh và mừng 20 năm debut của Jaejoong trên sân nhà. Cả Jaejoong và Cass đều rất buồn khi không thể gặp nhau.

Sau giây phút hụt hẫng, Cass đã quyết định tổ chức thêm một buổi offline vào ngày 24/12 nhằm "chữa lành" cho nhau sau những diễn biến “đau tim” từ Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi. Vào ngày đó, các bạn đã cùng ngồi với nhau, chia sẻ với nhau những cảm xúc bất ổn, xoa dịu đi những trái tim đang run rẩy.

Cuối cùng, như tinh thần bao năm qua của Cass, các bạn không chỉ tổ chức offline mừng sinh nhật lần thứ 20 của TVXQ! mà còn thông qua buổi offline để thực hiện dự án Tết Ấm. Năm nay, Tết Ấm sẽ có hẹn với Khau Cà, Cao Bằng. Các bạn sẽ tu sửa trường, mua thêm găng tay, tất chân, sách vở và dụng cụ học tập mới cho các em.