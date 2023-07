vampire - Olivia Rodrigo: Nhạc vẫn hay nhưng khó bùng nổ như "drivers license"

HHT - "vampire" tiếp tục là sự suy ngẫm của Olivia Rodrigo về mối tình cũ đã qua. Giọng ca của nữ ca sĩ được đánh giá có tiến bộ hơn hẳn so với những ca khúc trước đó, tuy nhiên phần âm nhạc vẫn trong vòng an toàn, thiếu đi sự đột phá như kỳ vọng.

vampire là single mở đường cho album phòng thu GUTS của Olivia Rodrigo sẽ ra mắt vào ngày 8/9 tới đây. Sau khi ra mắt, vampire đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, ca khúc cũng được trang đánh giá âm nhạc khó tính Pitchfork dán nhãn Best New Track.

MV vampire - Olivia Rodrigo

Trong ngày đầu tiên, MV của ca khúc đã thu về 12 triệu lượt xem. Ca khúc cũng hạ cánh tại vị trí đầu BXH Spotify toàn cầu với gần 10 triệu lượt nghe trong 24 giờ đầu tiên. Tuy chưa thể xô đổ kỷ lục của drivers license nhưng nhiều trang tin dự đoán vampire đã chắc suất vị trí đầu BXH Billboard Hot 100 tuần sau.

Tuy nhiên, vampire cũng vướng phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng chất nhạc của vampire thiếu mới mẻ, không có nhiều khác biệt với các ca khúc trong album SOUR. Một số khác lại đặt vampire và Happier Than Ever của Billie Eilish lên bàn cân khi chung cấu trúc nhưng đa số cho rằng Billie đã làm tốt hơn so với Olivia.

Ca khúc vampire bị so sánh với Happier Than Ever của Billie Eilish.

Trước khi trở lại cùng vampire, Olivia cũng dính vào một số chuyện không mong muốn. Nữ ca sĩ Hàn Quốc Choi Yena đã tung ra ca khúc Hate Rodrigo kết hợp cùng với Yuqi nhóm (G)I-DLE. Ca khúc sử dụng nhiều hình ảnh gợi nhớ MV của Olivia Rodrigo cũng như lời bài hát cũng nhắm vào cô nàng khiến hashtag #Hate_Rodrigo trở nên phổ biến trên nền tảng Twitter.

Mặc dù Choi Yena đã lên tiếng giải thích “Ca khúc nhằm bày tỏ sự ghen tị đáng yêu đối với Olivia. Tôi rất quý cô ấy”, tuy nhiên điều này cũng không làm hạ nhiệt sự giận dữ của cộng đồng fan yêu nhạc. Sau đó, MV Hate Rodrigo đã bị ẩn khỏi YouTube, được cho là vì những khiếu nại liên quan đến bản quyền hình ảnh từ phía Olivia Rodrigo. Một bản MV được chỉnh sửa đã được đăng mới nhưng lời bài hát gây tranh cãi vẫn được phía Choi Yena giữ nguyên.