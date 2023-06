Từ (G)I-DLE tới Choi Yena, vì sao việc gọi tên ca sĩ khác trong bài hát lại bị phản ứng?

HHT - Việc nhắc đến một tác phẩm khác hay tên ngôi sao trong lời bài hát không lạ trong âm nhạc và không riêng K-Pop. Nhưng vì sao gần đây, (G)I-DLE và Choi Yena lại nhận về nhiều chỉ trích?

Trong đợt comeback mới nhất, (G)I-DLE gây ra tranh cãi về lời bài hát Queencard khi nhắc đến Ariana Grande và Kim Kardashian: "Look so cool, look so sexy like Kim Kardashian, look so cute, look so pretty like Ariana". Phần lời này bị nhiều người cho rằng xuất hiện một cách lạc quẻ, không cần thiết với ca khúc.

Người hâm mộ đã bênh vực (G)I-DLE rằng việc Soyeon đưa Ariana và Kim Kardashian vào lời bài hát cũng không có gì khó hiểu. Vì Queencard lấy concept Y2K và cảm hứng từ bộ phim I Feel Pretty (Chị Thấy Chị Đẹp), Ariana Grande, Kim Kardashian lại là hai ngôi sao nổi đình đám vào giai đoạn đầu năm 2000.

Việc nhắc đến ngôi sao khác, tác phẩm khác trong bài hát không phải hiếm gặp trong âm nhạc. Công chúng sẽ không chỉ trích nếu nhân vật, tác phẩm được nhắc tới kèm yếu tố gợi nhắc tới tính biểu tượng của họ, cách nhắc đến có dụng ý tinh tế.

Cũng trong trường hợp của (G)I-DLE, ca khúc mở đường Allergy được phát hành trước Queencard cũng có nhắc tới tác phẩm của idol khác. Đó là Hype Boy của NewJeans (Tôi cũng muốn nhảy Hype Boy, nhưng nhìn vào gương, tôi lại trông như Tomboy). Ở lần này, nhóm được khen ngợi vì cách dẫn dắt lời hát khéo léo: Tôi cũng muốn "bắt trend", theo đuổi phong cách năng động trong sáng, Y2K (Hype Boy), nhưng phong cách bản thân lại đối nghịch hoàn toàn với hình tượng đó (Tomboy - một ca khúc của (G)I-DLE). Từ đó dần nêu bật lên thông điệp chính tự tin là chính mình của Allergy.

Đỉnh điểm của việc nhận về "phản ứng ngược" khi gọi tên ca sĩ khác trong bài hát của bản thân gần đây là Choi Yena (cựu thành viên IZ*ONE) với MV Hate Rodrigo. Ngay từ thời điểm tung ra poster, tên bài hát khiến nhiều người liên tưởng tới Olivia Rodrigo lại đi kèm cụm từ mang nghĩa tiêu cực như hate (ghét) đã khiến Yena bị "ném đá" không ít.

Cách cô phát hành MV, quảng bá cho ca khúc càng gây nhiều phẫn nộ hơn. Nói rằng là sản phẩm tri ân, thể hiện sự ngưỡng mộ, "ghen tị một cách đáng yêu", nhưng từ concept cho đến bối cảnh quay trong MV Hate Rodrigo đều bị cho rằng đã đạo nhái ý tưởng album Sour phát hành hồi năm 2021 của Olivia. Điều này khiến người hâm mộ nữ ca sĩ người Mỹ bức xúc và cho rằng giọng ca Smiley "dựa hơi" Olivia để lôi kéo sự chú ý.

Ngay cả lời bài hát của Hate Rodrigo cũng nhắc đến đích danh Olivia Rodrigo và các ca khúc nổi tiếng của Olivia. Chưa kể việc dùng hastag #HATE_Rodrigo để quảng bá bị cho là sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị thương hiệu của Olivia.

Không chỉ gặp ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, mà dường như phía Olivia cũng đã có động thái bất bình vì cách quảng bá của Yena. Tối ngày 29/6, MV Hate Rodrigo bất ngờ được chuyển về trạng thái riêng tư. Tờ Xports đưa tin, đây là yêu cầu từ phía Olivia. Vấn đề bản quyền ở một số phân đoạn quay trong video âm nhạc này cũng là lý do khiến Hate Rodrigo bị ẩn khỏi mạng xã hội.

Chiều 30/6, Yuehua Ent đã đưa ra phản hồi chính thức nhưng càng bị cư dân mạng mỉa mai “nước đi vào lòng đất”. Yuehua khẳng định việc gỡ video bất ngờ vào tối 29/6 vì lo ngại tới các vấn đề về bản quyền, không phải do phía Olivia yêu cầu như truyền thông Hàn đưa tin trước đó. MV Hate Rodrigo đã được đăng lại, xóa bớt và làm mờ cảnh có hình ảnh Olivia Rodrigo.