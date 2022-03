Vbiz "đu trend" dự đám cưới Hyun Bin - Son Ye Jin: Minh Tú lộng lẫy bị trêu giống mẹ chồng

HHT - Showbiz Việt hôm nay đã diễn ra đại hội ghép ảnh, các sao Việt nô nức khoe ảnh tới tham gia đám cưới hot nhất của Hyun Bin - Son Ye Jin. Trong đó, siêu mẫu Minh Tú còn đăng hẳn một bộ hình "không hề giả trân".

Đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin là tâm điểm chú ý của báo chí, truyền thông và công chúng khắp châu Á ngày 31/3. Những người yêu mến cặp đôi nổi tiếng đều mong muốn được chứng kiến trực tiếp hôn lễ cổ tích này nhưng số lượng khách mời của đám cưới lại rất hạn chế. Ngay lập tức, mạng xã hội đã rộ lên trend ghép ảnh bản thân vào hình cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin và check-in lên mạng xã hội. Hội các sao Việt "u mê" Hyun Bin - Son Ye Jin cũng "bỏ liêm sỉ" qua một bên và "đu vội" trend này.

Trong đó, Minh Tú chính là "ngôi sao sáng trong làng ghép ảnh". Cô nàng đã đăng hẳn một bộ hình lộng lẫy, chanh sả cùng dòng trạng thái: "Sáng giờ đi đám cưới nên giờ mới có thời gian up ảnh, chúc anh hai chị hai trăm năm hạnh phúc. Thanks photo nhiều, lấy nét rất chuyên nha, 10 điểm".

Trong những bức hình được photoshop "không hề giả trân", Minh Tú mặc áo dài trắng, đội mấn sang trọng. Cô còn tự nhận mình là "em gái Nee Min Too" tới để chúc mừng anh chị Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên vợ chồng.

"Nee Min Too" còn có ảnh chụp kỷ niệm ở lối vào nhà hàng tiệc cưới cho tới khoảnh khắc bố của Son Ye Jin nắm tay con gái chuẩn bị trao cho Hyun Bin. Đặc biệt, "Nee Min Too" còn khoe tự mình lái xe tới lễ cưới vì thư mời "Min Too"... không có dấu cộng.

Chỉ mới hơn 30 phút, bộ ảnh "lầy lội" của Minh Tú đã thu về hơn 17 ngàn lượt thích và gần 1000 bình luận. Cô nàng tuyên bố "người ganh tị sẽ nói ảnh này ảnh ghép" và đòi block những ai nhận xét Minh Tú giống... mẹ chồng tới dự đám cưới.

Vợ chồng Thu Trang và Tiến Luật cũng không hề thua kém Minh Tú về "độ lầy". Thu Trang ghép ngay hình ảnh bản thân lên đồ chanh sả chụp chung với chú rể Hyun Bin và cô dâu Son Ye Jin. "Hoa hậu làng hài" vui vẻ viết: "Sáng giờ không kịp trả lời mọi người tại mắc bay qua bển đi đám cưới. Còn ai ganh tị sẽ kêu là mình ghép".

Còn Tiến Luật chia sẻ hình ảnh vợ chồng anh check-in cùng ảnh cưới của cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh: "Tôi nói bé Trang qua bên đây đi đám cưới làm mặt sương sương thôi, làm quá nó ô dề. Nhờ vậy mà nhìn tấm hình thật ghê".

Các người đẹp khác của Vbiz như siêu mẫu Xuân Lan, siêu mẫu Anh Thư và Sam cũng khoe ảnh dự đám cưới trên trang cá nhân khiến cư dân mạng không nhịn được cười.