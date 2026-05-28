Buổi ra mắt phim Ốc Mượn Hồn bỗng thành đại hội của “người dưng ngược lối”

HHTO - Không hẹn mà gặp, có tới hai cặp đôi đã từng hẹn hò thắm thiết nay lại vô tình đụng mặt trong cùng một buổi ra mắt phim tạo nên màn tương phùng đầy bối rối.

Trong phim Ốc Mượn Hồn chuẩn bị công chiếu, Yên Đan đóng một vai nhỏ nhưng quan trọng. Và ở sự kiện ra mắt phim này, Đỗ Nhật Hoàng cũng có mặt để chúc mừng đoàn làm phim. Đỗ Nhật Hoàng và Yên Đan từng hẹn hò nhiều năm khi cả hai đều chưa nổi tiếng và được nhiều cư dân mạng “xin vía” vì chuyện tình ngọt ngào.

Yên Đan luôn khen bạn trai là người ấm áp, chân thành, luôn che chở động viên cô. Những khi cô mệt mỏi, Đỗ Nhật Hoàng luôn ở bên chăm sóc. Anh cũng đồng hành góp ý cho Yên Đan khi cô chập chững làm quen với diễn xuất. Cũng nhờ đều làm diễn viên nên cả hai có thể dễ dàng chia sẻ, thấu hiểu những băn khoăn về nghề nghiệp.

Đến khi chia tay, hai người không tránh khỏi những lần đụng mặt trong sự kiện. Như ở buổi ra mắt Ốc Mượn Hồn, cả hai đã chọn cách né tránh, tỏ thái độ như không quen biết nhau. Yên Đan chọn cách trò chuyện với người khác, còn Đỗ Nhật Hoàng cũng nhìn ra hướng khác để không gặp phải tình huống bối rối. (Nguồn: Chum Chum)

Một cặp đôi khác là Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh cũng có màn hội ngộ bất đắc dĩ. Netizen để ý thấy khi Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino ở gần nhau, cả hai đều tìm cách bận rộn trò chuyện với người khác, như không hề nhìn thấy đối phương. (Nguồn: Kênh Quay Sao)

Trước kia, Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh đã có thời gian dài thân thiết, đi đâu cũng có nhau từ công việc đến đời tư. Khán giả đã quen với hình ảnh hai cô gái gắn bó như hình với bóng ở các sự kiện hay cuộc thi nhan sắc, cùng đăng những hình ảnh tình cảm, mặc đồ đôi… Nhưng sau đó, hai người lặng lẽ tách về hai hướng và đến bây giờ, nếu có vô tình đụng mặt thì như "người dưng ngược lối".