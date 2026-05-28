Bán kết MGI All Stars: Hương Giang tung loạt skill độc đáo, lọt Top 20 của BGK

JEANIE - Ảnh và video clip: Miss Grand International
HHTO - Đêm Bán kết cuộc thi MGI All Stars đã chính thức diễn ra tối 28/5. Hoa hậu Hương Giang là thí sinh duy nhất được xuất hiện solo trên sân khấu tận 3 lần. Nàng hậu tung loạt skill độc đáo, lọt Top 20 thí sinh có số điểm cao nhất từ Ban Giám khảo.

Xuất hiện ở phần thi được mong chờ nhất đêm Bán kết: Trình diễn Trang phục Dạ hội, Hoa hậu Hương Giang lựa chọn thiết kế dạ hội họa tiết hoa cầu kỳ tông màu tím, được đính kết đá Swarovski lấp lánh, giúp cô vô cùng lộng lẫy trên sân khấu. Không chỉ gây ấn tượng bởi thần thái sắc sảo, Hương Giang còn khiến khán giả thích thú khi phần trình diễn được hỗ trợ bởi hiệu ứng bươm bướm bay xung quanh, tạo nên tổng thể vừa ấn tượng vừa độc đáo.

Ngay sau màn trình diễn, ban tổ chức đã công bố điểm số dành cho các thí sinh. Hương Giang đạt tổng điểm 9.16, trong đó có một điểm 10 tuyệt đối.

Sau phần trình diễn dạ hội, Hoa hậu Hương Giang được thông báo nhận giải thưởng World’s Choice Award (Giải thưởng toàn cầu - Người hâm mộ yêu thích số 1). Nhờ giải thưởng này, người đẹp được đặc quyền catwalk solo tại Bán kết MGI All Stars. Hoa Hậu Hương Giang đã có màn biến hình bất ngờ trong sự ủng hộ của thí sinh và khán giả.

Ngay sau đó, dàn thí sinh tẩy trang ngay trên sân khấu để bước vào phần thi mặt mộc. Đây là phần thi gây nhiều tranh cãi vì có nhiều thí sinh vẫn còn lớp trang điểm khá rõ rệt. Hoa hậu Hương Giang nhận được số điểm không quá cao ở phần thi này.

Sau đêm thi Bán kết, Hoa hậu Hương Giang đứng thứ 14 theo đánh giá của Ban Giám khảo qua 2 phần thi. Kết quả này khiến không ít fan sắc đẹp Việt bức xúc, theo nhiều người hâm mộ, với những màn trình diễn vô cùng ấn tượng, lẽ ra Hương Giang xứng đáng giành được vị trí cao hơn.

