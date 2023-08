Vì sao vị trí super mentor của Lan Khuê vụt sáng sau tập mới nhất "The New Mentor"?

HHT - Kết thúc tập 3 "The New Mentor", Lan Khuê là vị huấn luyện viên khiến dân tình "đã cái nư" nhất từ đầu chương trình đến hiện tại.

Trở lại với nhiều "chiêu" lợi hại

Trong tập 1 The New Mentor, Lan Khuê khiến các super mentor khác, nhất là Hương Giang, phải xuýt xoa: "Bất ngờ với cách Lan Khuê chơi chiêu hôm nay, thâm như đôi môi cô ấy vậy". Bởi nữ siêu mẫu đã "chơi chiêu" đến tận 2 lần để tăng cơ hội kết nạp thí sinh mạnh vào đội hình.

Cụ thể, khi 2 người mẫu Bảo Ngọc và Karen cùng tranh tài ở vòng casting, Lan Khuê đã chọn Karen. Nhưng ngay sau đó, nữ siêu mẫu lập tức dùng quyền cứu để chọn Bảo Ngọc - một chiến binh Gen Z sở hữu kỹ năng catwalk khá vững và gương mặt đậm chất high-fashion - vào thẳng đội của mình. Như vậy, Lan Khuê đã đạt được cả 2 mục đích: Vừa chọn được thành viên yêu thích, vừa cho "mẹ bỉm" Karen cơ hội để trở lại sự nghiệp.

Kế sách "án binh bất động" tiếp tục được Lan Khuê "nâng cấp" ở phần thi của Bùi Tường Vân và Như Vân. Nữ siêu mẫu liên tục nhường các super mentor khác để trở thành người lựa chọn cuối cùng và bấm chọn Tường Vân, buộc host phải tung ra quyền cứu Như Vân. Màn "chơi chiêu" sắc sảo này của Lan Khuê nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, khi nữ siêu mẫu "mượn tay" Dược sĩ Tiến để chia đều cơ hội sở hữu "gà chiến" cho cả 4 super mentor.

Training thí sinh "bằng cả tính mạng"

Kết thúc vòng chọn đội, không ít netizen nhận định, team Lan Khuê là một trong những đội hình "xu cà na" nhất: Có 2/5 thành viên không phải do super mentor lựa chọn, kĩ năng cả team không đồng đều. Tuy nhiên, đến hiện tại, các thành viên team Lan Khuê đều có những màn thể hiện thuyết phục và chưa ai phải "xách vali ra về".

Trong thử thách chụp hình team ở tập 2, Lan Khuê khiến các super mentor còn lại, đặc biệt là Hồ Ngọc Hà, liên tục dành lời khen cho tinh thần "máu chiến". Là đội đầu tiên tham gia thử thách, nữ siêu mẫu áp dụng chiến thuật: Nhanh - gọn - an toàn để giảm áp lực cho các người mẫu. Trước hình ảnh Lan Khuê "phóng" từ ghế huấn luyện xuống set chụp, đi chân trần, tay và miệng hoạt động "hết công suất" để chỉ đạo, Hồ Ngọc Hà bày tỏ:

"Khi Khuê là HLV thực hiện đầu tiên, chị thật sự bái phục vì em rất bản lĩnh. Trong quá trình thực hiện bộ ảnh, Khuê truyền tải rất thuyết phục và có tư chất của một super mentor mà thí sinh nên cảm thấy rất may mắn khi về đội".

Ở tập mới nhất, cư dân mạng đều "đã cái nư" về màn tranh cãi nảy lửa giữa Lan Khuê và Dược sĩ Tiến. Nếu trước đó, Lan Khuê vẫn luôn xây dựng hình tượng một super mentor khá điềm tĩnh, dĩ hoà vi quý. Thậm chí, cô còn hài hước thừa nhận thấy "vui hơn" khi đứng giữa và không "tham chiến" vào màn batle giữa Hương Giang - Hà Hồ.

Thì trong tập 3 The New Mentor, Lan Khuê không ngần ngại "đấu khẩu" với Dược sĩ Tiến khi anh cho rằng cô không hiểu tiêu chí chương trình. Nữ siêu mẫu "bật mood căng cực" để chất vấn ngược Dược sĩ Tiến, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ các thí sinh:

"Ai cũng có cảm xúc. Anh cũng vậy, anh đứng đây nói với em rất mạnh mẽ nhưng chắc gì trong tình huống đó, anh giữ được sự mạnh mẽ và bình tĩnh? Con người ai cũng có những lúc rất mạnh mẽ, những lúc rất yếu đuối. Em buộc bảo vệ các bạn. Nên khi bước vào vòng loại em phải đưa người biết chắc chắn có thể đối diện với anh".

Sau The Face Vietnam 2017, Lan Khuê gần như "vắng bóng" khỏi gameshow truyền hình thực tế về thời trang hay người mẫu. Tuy nhiên, với những gì "cựu" Huấn luyện viên The Face Vietnam đang thể hiện tại The New Mentor, khán giả đã có thể yên tâm về phong độ lẫn "cách chơi game" của nữ siêu mẫu khi trở lại với truyền hình thực tế sau 6 năm.