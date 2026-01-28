Việc tài xế bị phạt 23 triệu vì biển số bẩn: Làm sao phân biệt vô ý hay cố tình?

HHTO - Một tài xế ở Hà Nội bị phạt 23 triệu đồng vì để bùn đất che kín biển số ô tô. Ban đầu, tài xế này nói rằng anh mới đi tỉnh về, gặp mưa nên biển số mới bị bám bùn như vậy. Việc này khiến nhiều cư dân mạng thắc mắc về ranh giới giữa biển số bẩn do thời tiết với hành vi che giấu biển số (bị phạt nặng). Làm sao để phân biệt và nên làm thế nào khi trời mưa, đường có bùn bẩn?

Anh N.V.H. (Hà Nội) khi đang điều khiển ô tô trên Quốc lộ 32 vào ngày 26/1 thì có tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua đó, tổ công tác thấy biển kiểm soát ở xe anh H. không rõ chữ và số. Với vi phạm này, anh H. bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe, theo Tiền Phong.

Ban đầu, anh H. cho rằng lẽ ra lỗi này của anh chỉ bị phạt 900.000 đồng. Anh có giải thích rằng mới đi Thanh Hóa về, do mưa, đường có nhiều bùn đất bắn lên và bám vào biển số. Khi về Hà Nội, anh bận nên chưa kịp rửa xe.

Xe ô tô của anh H. bị bám đầy bùn đất. Ảnh: TPO.

Sự việc này khiến nhiều cư dân mạng có thắc mắc, nhất là khi ở Hà Nội sắp đến mùa nồm, mưa phùn, đó là làm sao phân biệt biển số xe bị bẩn do thời tiết với hành vi cố ý che biển số?

Trước hết, trong trường hợp này, phải nói rằng luật giao thông được áp dụng dựa trên tình trạng thực tế của biển số khi phương tiện lưu thông thay vì dựa trên ý định chủ quan (có vô ý hay không), vì biển số là căn cứ nhận diện phương tiện.

Cho nên, ranh giới phân định ở đây nằm ở tính thời điểm và trạng thái của vết bẩn: Nếu bùn đất còn mới, ướt và tương đồng với điều kiện thời tiết, mặt đường hiện tại, thì lỗi có thể được coi là do yếu tố khách quan và tài xế có thể được lực lượng chức năng xem xét, nhắc nhở hoặc hướng dẫn khắc phục. Nhưng nếu lớp bùn đất bám dày và đã khô, che kín biển số trong khi xe vẫn di chuyển qua nhiều cung đường khô ráo thì tài xế sẽ bị coi là thiếu trách nhiệm, hoặc cố tình không khắc phục, kể cả khi không có ý định trốn tránh kiểm soát.

Anh H. đã đến làm việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: TPO.

Vì vậy, người dân nên có thói quen kiểm tra nhanh tình trạng biển số xe trước khi khởi hành và sau khi đi qua các đoạn đường lầy lội. Để biển số không bị bẩn đến mức không nhìn rõ chữ số thì cũng không khó: Chỉ cần có chiếc khăn lau hoặc chai nước để trong cốp xe là có thể vệ sinh nhanh biển số khi dừng nghỉ được rồi.

Về trường hợp của anh H., sau khi được lực lượng CSGT giải thích, anh đã nhận thức được về vi phạm của mình và hiểu rõ hơn trách nhiệm của người tham gia giao thông.