Viral tại Baeksang 2024: Kim Soo Hyun ngơ ngác diễn aegyo, Lee Do Hyun "dưỡng thê"

HHT - "Đường" từ cặp đôi Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon tới hiện tại vẫn còn ngọt ngào lan khắp mạng xã hội sau đêm trao giải Baeksang 2024. Màn tái hiện "tôi sinh ra đã đáng yêu rồi" trong "Queen of Tears" của Baek Hyun Woo, biểu cảm của BIBI... cũng là những khoảnh khắc đang viral.

Ngoài kết quả hay visual xịn xò, lung linh của dàn sao, những cú lia máy từ Baeksang 2024 hay clip hậu trường cũng chứa đầy khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội. Kim Soo Hyun bỏ túi kha khá giây phút viral. Đầu tiên là anh được xếp ngồi cạnh Lee Yi Kyung.

Không rõ nhà đài có dụng ý gì hay không khi để một "anh chồng tốt" và một "gã chồng tồi" ngồi cạnh nhau. Kim Soo Hyun gây sốt màn ảnh khi vào vai Baek Hyun Woo - người chồng định mệnh, yêu và bảo vệ Hong Hae In (Kim Ji Won) hết lòng trong Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt). Lee Yi Kyung lại thăng hạng danh tiếng với vai diễn tên chồng (cũ) tệ bạc của Kang Ji Won (Park Min Young) trong Marry My Husband (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi), một kẻ ích kỷ, vụ lợi, háo sắc, ngoại tình.

Khi rời chỗ ngồi (có lẽ là đi vệ sinh) rồi trở về, anh bất ngờ được MC yêu cầu diễn lại cảnh say rượu đáng yêu viral ở Queen of Tears. Dù ngơ ngác nhưng Kim Soo Hyun cũng nhanh chóng nhập vai, diễn lại vài giây từ biểu cảm mặt tới động tác chống nạnh aegyo (đáng yêu).

Chấn động cõi mạng còn có khoảnh khắc Lee Do Hyun nhắc tới bạn gái trong bài phát biểu nhận giải. Anh nói "Ji Yeon à, cảm ơn em". Khán giả đã ồ vang nơi tổ chức, còn trong các fancam, dàn sao Exhuma theo dõi cũng bật cười lớn. Người hâm mộ càng xuýt xoa hơn khi Do Hyun vốn nhỏ tuổi hơn Lim Ji Yeon, anh nhắc thẳng tên cô, gọi một cách thân mật, không dùng kính ngữ.

Nếu Lee Do Hyun khiến fan chìm trong mật ngọt, thì BIBI làm cư dân mạng cười té ghế vì loạt biểu cảm ngỡ ngàng, xúc động khi nhận giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" (Điện ảnh) cho phần thể hiện trong Hopeless.

Video do cư dân mạng tổng hợp lại khoảnh khắc BIBI lên nhận giải và phản ứng của những diễn viên khác hiện thu về gần 6 triệu lượt xem, gần 1 triệu lượt thả tim. BIBI sốc tới mức không biết nói gì, bật khóc hạnh phúc, cảm ơn rối rít làm Song Joong Ki cũng cười xỉu.

BIBI đang mở ra một năm 2024 nở hoa khi thành công ở cả địa hạt âm nhạc và phim ảnh. Ngoài giải thưởng lớn nhất nghiệp diễn ở Baeksang 2024, đầu năm nay, BIBI còn ẵm chứng nhận Perfect All-kill khi Bam Yang Gang dẫn đầu mọi bảng xếp hạng nội địa.