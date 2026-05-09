Vụ kiện nhãn hiệu "The Life of a Showgirl": Phía Taylor Swift chính thức lên tiếng

HHTO - Sau nhiều ngày gây xôn xao mạng xã hội, vụ kiện liên quan đến nhãn hiệu “The Life of a Showgirl” đã có diễn biến mới khi phía Taylor Swift chính thức lên tiếng, bác bỏ toàn bộ cáo buộc và cho rằng nguyên đơn mới là người cố tình tận dụng sức hút từ album để quảng bá cho dự án cá nhân.

Cuối tháng 3/2026, Maren Flagg, một cựu vũ công với nghệ danh Maren Wade, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại California cáo buộc Taylor Swift đã lấy cắp nhãn hiệu Confessions of a Showgirl mà cô đã đăng ký vào năm 2015.

Đơn kiện của cô khẳng định nhãn hiệu của cô và tên album thứ 12 của Taylor Swift - The Life of a Showgirl "có cùng cấu trúc, cùng cụm từ chủ đạo và cùng ấn tượng thương mại tổng thể" và yêu cầu tòa án ban hành một lệnh cấm sơ bộ để ngăn chặn nữ nghệ sĩ sử dụng thương hiệu này.

Đối diện với sự việc, đội ngũ pháp lý của giọng ca Opalite cũng không khoanh tay đứng nhìn. Các luật sư đến từ công ty luật Venable LLP đã đệ trình các văn bản pháp lý phản hồi vụ kiện vào ngày 6/5 vừa qua.

Họ cho rằng "đây chỉ đơn giản là nỗ lực mới nhất của cô Flagg nhằm lợi dụng tên tuổi và sở hữu trí tuệ của Taylor Swift để đánh bóng thương hiệu của chính mình". Các luật sư còn nhận định cáo buộc ấy là "vô lý" và "không có cơ sở".

Bên cạnh đó, các luật sư của Venable LLP cho rằng Maren mới là người tận dụng sức hút từ album của Taylor Swift để quảng bá cho chương trình riêng nhưng không đạt hiệu quả như mong đợi, nên đã dựng nên một vụ kiện thiếu căn cứ. Bởi trên thực tế, chỉ vài ngày sau khi Taylor Swift công bố tựa đề và ảnh bìa album vào tháng 8/2025, Maren đã công bố một podcast mới mà được cho là đã bắt chước ảnh bìa, logo, tiêu đề và khẩu hiệu album của Taylor Swift.

Ngoài ra, các luật sư của nữ nghệ sĩ đã dùng chính các bài đăng của Maren để "phản đòn". Cụ thể, họ đã chỉ ra rằng nữ cựu vũ công đã sử dụng nhạc của Taylor Swift, kèm theo các hashtag như #thelifeofashowgirl, #TS12, #taylorswift và #swifties cho hơn 40 bài đăng trên trang Instagram và TikTok mà Maren sở hữu nhằm quảng bá cho chương trình tạp kỹ của mình.

Chưa hết, trong hồ sơ phản hồi vụ việc, các luật sư của Taylor Swift đã đưa ra quan điểm rằng việc nhầm lẫn giữa hai thương hiệu này là một điều không thể. Lập luận chỉ ra rằng Maren Wade chỉ biểu diễn tại "các địa điểm nhỏ, thân mật" như tại các khu nghỉ dưỡng golf, còn các concert của Taylor Swift là các sân vận động với hàng nghìn khán giả.

Các luật sư còn nhấn mạnh về sự tỉ mỉ của các Swifties - cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift, trong việc tìm hiểu về các sản phẩm âm nhạc của nữ siêu sao nhạc Pop. “Sẽ không đời nào họ lại nhầm lẫn giữa các buổi diễn của nguyên đơn (Maren) với album và các vật phẩm quảng bá liên quan của cô Swift”, các luật sư phản bác.