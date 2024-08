Vụ nữ sinh lớp 8 mang thai 16 tuần ở Gia Lai: Danh tính người xâm hại gây phẫn nộ

HHT - Ngày 26/8, ông Đặng Lương Minh Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với Công an huyện xác minh làm rõ thông tin một nữ sinh lớp 8 mang thai nghi do bị cha dượng xâm hại.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào trưa 23/8, phòng khám Sản của Trung tâm Y tế TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận bệnh nhân nữ N.T (sinh năm 2011, hiện là học sinh lớp 8) được chuyển từ phòng khám nhi xuống với kết quả siêu âm bụng có một thai sống trong tử cung khoảng 15 - 16 tuần. Lúc này, em T. được mẹ dẫn đi khám.

Nhận thấy thông tin bất thường, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế TP Pleiku đã nói chuyện riêng với em thì em T. nói rằng có nhiều lần bị cha dượng xâm hại. “Em T. rất hoang mang khi biết tin, em khóc liên tục. Mẹ em gọi điện cho chồng thì người này cũng thừa nhận hành vi xâm hại bé” - bác sĩ khoa Sản tiếp nhận thăm khám cho em T. chia sẻ.

Tuy nhiên, khi các nhân viên y tế đang làm hồ sơ để chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì người mẹ và em T. đã tự ý rời khỏi bệnh viện.

Theo ông Điệp, sau khi nắm thông tin, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã xác minh, báo cáo lên Công an huyện để xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Điệp khẳng định: “Vụ việc mới xảy ra và vẫn đang trong quá trình điều tra của lực lượng Công an. Chúng tôi cũng chỉ đạo các cơ quan đoàn thể của xã thăm hỏi, động viên tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý và việc học hành của nữ sinh”.

Được biết, Công an huyện Ia Grai hiện đã mời những người có liên quan đến làm việc, đồng thời thu thập chứng cứ để làm rõ vụ việc. Được biết, hiện em T. đang là học sinh lớp 8.