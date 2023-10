Vừa lập thành tích khủng với "3D", Jung Kook sắp bắt tay với chủ hit "Stay"?

HHT - Không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ, đĩa đơn solo thứ 2 của Jung Kook (BTS) tiếp tục làm nên chuyện khi "hạ cánh" ở vị trí thứ 5 bảng xếp hạng (BXH) Billboard HOT 100, đồng thời đứng đầu 2/3 BXH chính của Billboard. Với 7749 lần "thả thính" của The Kid LAROI, fan suy đoán Jung Kook sẽ có màn collab cùng với chủ nhân bản hit toàn cầu "Stay".

Digital single thứ 2 - 3D vừa giúp Jung Kook bổ sung thêm một thành tích đáng nể, khi xuất sắc ra mắt tại vị trí thứ 5 trên BXH Billboard HOT 100, đánh thêm một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của em út BTS với tư cách là nghệ sĩ solo.

Bên cạnh đó, trong BXH toàn cầu Spotify mới nhất, vượt qua cơn bão của "quái vật" Drake, bản hit Seven đã quay lại hạng 1, ghi nhận ngày thứ 60 đứng đầu BXH, 3D cũng thành công nắm giữ vị trí thứ 3.

Trong lúc đang ăn mừng với loạt thành tích của 3D, sự chú ý của fan bất ngờ chuyển hướng sang ca khúc mới chuẩn bị ra mắt của The Kid LAROI, nghi ngờ giọng ca Stay sắp kết hợp với Jung Kook.

Cụ thể, tài khoản TikTok của nam nghệ sĩ gần đây chỉ follow đúng 2 nghệ sĩ là Jung Kook và rapper người Anh - Central Cee, trùng hợp đây cũng là hai nhân vật được suy đoán sẽ kết hợp với The Kid LAROI trong dự án âm nhạc sắp tới.

Gần nhất chính là hình ảnh chụp cùng Jung Kook do The Kid LAROI đăng tải kèm nội dung "Me & JK", động thái này càng củng cố thêm những suy đoán của người hâm mộ.

Theo thông tin từ truyền thông, bài hát mới của The Kid LAROI mang tên Too Much sẽ trình làng vào ngày 20/10. Album solo đầu tay của Jung Kook - GOLDEN sẽ được phát hành vào ngày 3/11.