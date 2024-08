Vương Hạc Đệ bị fan quá khích bao vây, rút khỏi show, đính chính tin bị thương

HHT - Album mới "Vultures 2" của Kanye West đã không thể chạm đỉnh Billboard 200 sau khi bị Taylor Swift chặn đường bằng việc cho ra mắt các phiên bản mới của album "The Tortured Poets Department".

HHT - Làn sóng chỉ trích vì scandal lái xe khi đang say rượu chưa dứt thì ngày 13/8, truyền thông Hàn đã phỏng vấn một đồng đội của SUGA (BTS), tố anh bỏ bê huấn luyện dù là trưởng nhóm, kéo thành tích của cả đội xuống cuối bảng xếp hạng.

HHT - Sau khi phải hủy ba đêm diễn thuộc khuôn khổ The Eras Tour tại Áo do lo ngại khủng bố, Taylor Swift đã tăng cường lực lượng an ninh cho chặng tiếp theo tại Anh. Dù vậy, cộng đồng người hâm mộ vẫn không khỏi lo lắng cho nữ ca sĩ và khán giả tới sân.