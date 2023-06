Yamazaki Kento cùng crush về chung một nhà vì “không muốn xa nhau dù chỉ 1 giây”

HHT - Truyền thông Nhật Bản đưa tin cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” Hirose Suzu và Yamazaki Kento đã chuyển về sống chung trong một căn hộ cao cấp tại một khu đắc địa ở Tokyo (Nhật Bản), chuyện tình yêu bước sang một giai đoạn mới.

Mới đây, truyền thông Nhật Bản đưa tin vào tháng 3/2023, nữ diễn viên Hirose Suzu đã chuyển đến một khu căn hộ cao cấp tại một khu đắc địa ở Tokyo (Nhật Bản). Cũng từ khoảng thời gian đó, Hirose Suzu thường được bắt gặp đi cùng nam diễn viên Yamazaki Kento trong khu vực này, vì thế dấy lên tin đồn cả hai hiện đã dọn về sống chung.

Được biết, căn hộ cao cấp mà Hirose Suzu và Yamazaki Kento sống chung nằm trong một khu đất rộng lớn, đắc địa ở Tokyo. Mỗi khu vực dành riêng rộng khoảng 100 đến 200 mét vuông, ngay cả phòng rẻ nhất cũng có giá hơn 1 triệu yên (hơn 163 tỷ đồng). Tọa lạc tại một trong những khu dân cư yên tĩnh nhất ở Tokyo, chung cư này được bao quanh bởi cây xanh tươi tốt và có thiết kế sang trọng nhìn từ bên ngoài như một bảo tàng nghệ thuật.

Tháng 7/2022, tạp chí Bunshun đã đưa tin cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” Hirose Suzu và Yamazaki Kento đang hẹn hò. Chuyện tình cảm của cả hai đang tiến triển rất ngọt ngào. Được biết, Kento thường đến căn hộ của Suzu. Trước sinh nhật của Suzu một ngày (19/6), Kento cũng ghé đưa cô đi chơi.

Về phần Hirose Suzu, cô cũng đã đưa Yamazaki Kento ra mắt gia đình và nhận được sự ủng hộ của bố mẹ cùng anh trai. Trong tiệc sinh nhật của Suzu, Kento đã có mặt chung vui cùng các thành viên trong gia đình bạn gái.

Kể từ tin đồn hẹn hò vào năm ngoái, đến năm nay có vẻ như tình yêu của cặp đôi đã bước sang một giai đoạn mới. Lý do cho việc dọn về sống cùng nhau có lẽ là vì cả hai muốn dành nhiều thời gian bên nhau hơn, nhất là khi Kento và Suzu đều là diễn viên nổi tiếng, lịch trình vô cùng bận rộn. Ngoại trừ lý do công việc, cả hai đều “không muốn xa nhau dù chỉ một giây”.

Mới đây, vào 10/5, khi trả lời phỏng vấn, Hirose Suzu đã tiết lộ rằng một trong những điều khiến cô thấy thú vị nhất trong thời gian gần đây là “được chào đón khi trở về nhà”. Câu trả lời ấm áp này khiến nhiều người đoán rằng có lẽ cô đang muốn nói đến việc hiện tại cô không sống một mình mà ở cùng với “ai đó”.

Hirose Suzu vốn được biết là kiểu người thích ở nhà hơn là vui chơi ở ngoài, và khoảng thời gian gần đây cô càng gắn bó với nơi mình sống hơn. Suzu tiết lộ cô thích mua sắm đồ nội thất yêu thích, sắp xếp nó và tận hưởng thành quả.

Một số nguồn tin thân cận như bạn bè cũng tiết lộ rằng khoảng thời gian gần đây thói quen của Hirose Suzu có thay đổi. Khi đi ăn với bạn bè, cô sẽ chỉ đi tăng một, dùng bữa tối trong khoảng một tiếng rưỡi rồi về nhà, như thể nóng lòng muốn về nhà vì có ai đó đang đợi.

Bộ phim Your Lie In April (Lời Nói Dối Tháng Tư) công chiếu năm 2016 được cho là điểm bắt đầu của chuyện tình này. Hirose Suzu và Yamazaki Kento đảm nhận vai nam và nữ chính trong phim, một chàng trai là thiên tài âm nhạc đang gặp bế tắc và một cô gái lạc quan yêu đàn violin mắc bệnh nan y.

Một số người trong đoàn phim tiết lộ mặc dù Hirose Suzu tự nhận là người nhút nhát, nhưng khi cùng nhau chụp ảnh cô và Kento đã ngay lập tức cởi mở với nhau. “Ngay cả trong thời gian quảng bá phim trên tạp chí và truyền hình, bầu không khí giữa cả hai giống như một cặp đôi thật sự”, người trong đoàn phim này nói thêm.

Cả Hirose Suzu và Yamazaki Kento đều là những diễn viên trẻ nổi tiếng, tài năng, nổi bật trong thế hệ mình. Cả hai đóng nhiều phim truyền hình, điện ảnh ăn khách và rất được yêu thích. Những tác phẩm tiêu biểu của Hirose Suzu có thể kể đến Our Little Sister, Let’s Go Jets, Chihayafuru, My Teacher…

Còn Yamazaki Kento được yêu thích qua các phim như Không Còn Là Nữ Chính, Orange, One Week Friends, Kingdom, Death Note, Good Doctor, Alice In Borderland…