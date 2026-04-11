Vì sao Apple không miễn phí ứng dụng Apple Music cho tất cả người dùng iPhone?

Trên Threads gần đây, cộng đồng người dùng iPhone xôn xao bàn tán về một chủ đề, đó là liệu Apple có nên miễn phí Apple Music hay không. Trong đó, không ít ý kiến cho rằng sau khi chi số tiền lớn sở hữu một chiếc iPhone, người dùng xứng đáng được sử dụng dịch vụ âm nhạc của chính Apple mà không phải trả thêm khoản phí hằng tháng.

Quan điểm này dần trở nên phổ biến và nhận được sự ủng hộ. Một số người dùng iPhone cũng đồng tình, cho rằng Apple nên cân nhắc "phúc lợi" này cho khách hàng của mình. Có người cho biết: "Mua iPhone đắt đỏ rồi mà còn phải trả thêm hơn trăm nghìn mỗi tháng cho Apple Music thì quá vô lý".

Ngược lại, vẫn có ý kiến phản đối, khẳng định đây là ý tưởng không khả thi và thậm chí là một ý tưởng sai lầm. Bà Elena Segal - người đứng đầu Apple Music từng tuyên bố vào năm 2021 rằng: "Không bao giờ có chuyện dùng Apple Music miễn phí!". Lý do cốt lõi là Apple xem âm nhạc là nghệ thuật, không phải thứ nên cho không.

Nếu miễn phí ứng dụng cho tất cả người dùng iPhone, Apple sẽ phải chi hàng tỷ USD để duy trì. Hơn nữa, một số ý kiến lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến thu nhập nghệ sĩ. Nếu chuyển sang miễn phí, giá trị mỗi lượt nghe có thể bị pha loãng, buộc Apple phải cắt giảm tỷ lệ chia sẻ cho nghệ sĩ để bù đắp chi phí.

Không khả thi để Apple Music trở thành ứng dụng miễn phí 100% trên iPhone.

Về mặt thực tế, Apple chưa bao giờ và cũng không có kế hoạch miễn phí vĩnh viễn Apple Music. Hãng chỉ cung cấp chương trình thử nghiệm ngắn hạn, thường 1-3 tháng, đôi khi lên 6 tháng ở một số thị trường dành cho người dùng iPhone mới hay chưa từng sử dụng Apple Music. Nếu miễn phí toàn bộ cho người dùng iPhone, Apple có thể sẽ tạo lợi thế cạnh tranh không lành mạnh với Spotify, YouTube Music hay các nền tảng khác.

Mặt khác, ngoài tranh luận về Apple Music, người dùng iPhone còn yêu cầu Apple hãy bán kèm củ sạc và tai nghe trong hộp iPhone như trước. Từ iPhone 12, ông lớn ngành điện thoại thông minh đã chính thức loại bỏ củ sạc và tai nghe khỏi hộp sản phẩm. Lý do chính thức mà Apple đưa ra là vì môi trường, khi việc loại bỏ những phụ kiện này góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời giúp việc vận chuyển hàng thuận lợi và năng suất hơn.

Apple từ lâu đã không kèm củ sạc và tai nghe trong bộ sản phẩm iPhone.

Quyết định này cho đến nay vẫn khiến không ít người dùng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng iPhone giá cao mà phải mua thêm củ sạc và tai nghe trị giá lên đến hàng triệu đồng là không hợp lý, và đây vẫn luôn là vấn đề được nêu bật hằng năm, có xu hướng được ủng hộ hơn là câu chuyện của Apple Music.