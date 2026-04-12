Hà Nội sắp chấm dứt nắng nóng, nhiệt độ có thể giảm mạnh xuống dưới 30 độ C

HHTO - Nắng nóng sắp kết thúc và dự báo nhiều nơi ở miền Bắc sẽ có mưa dông. Ở Hà Nội, nhiệt độ có thể sẽ giảm mạnh, thậm chí nhiệt độ cao nhất trong ngày xuống dưới 30 độ C.

Đợt nắng nóng này ở miền Bắc kéo dài dù tính theo thời gian thì còn chưa chính thức vào Hè. Ở Hà Nội, ngày nào cũng nóng oi bức vào trưa và chiều, buổi tối ở trong nhà còn nóng hơn ngoài trời.

Hôm nay, 12/4, nắng nóng vẫn tiếp diễn. Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời ở Hà Nội vẫn lên khoảng 41oC. Vậy là ngày qua ngày, nhiệt độ cảm nhận vẫn tương tự nhau. Trời rất nóng.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 12/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Dự báo đợt nắng nóng này vẫn duy trì vài ngày nữa. Rồi từ khoảng 15/4, nắng nóng chấm dứt ở Hà Nội. Sau đó, từ khoảng 16/4, miền Bắc có mưa dông. Hà Nội cũng có thể có mưa rào, dông vào khoảng 16 - 17/4.

Điều đáng chú ý là sau đợt nắng nóng này, dự báo Hà Nội sẽ giảm nhiệt mạnh. Theo các mô hình hiện tại, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội vào ngày 17/4 chỉ là 28 - 29oC. Tất nhiên, nhiệt độ cảm nhận có thể vẫn sẽ hơn 30oC nhưng như vậy là mát hơn nhiều so với đợt nóng này.

Mặc dù dự báo trước gần một tuần như vậy là hơi xa và thực tế có thể chênh lệch (cộng trừ 1 ngày, hoặc chênh 1 - 2oC), nhưng hiện tại các mô hình lớn đều thống nhất trong dự báo thời điểm giảm nhiệt ở Hà Nội như trên, nên độ chắc chắn là khá cao.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 17/4: Hà Nội giảm nhiệt mạnh. Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Có một điều quan trọng nữa là mưa dông sau đợt nắng nóng có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật, người dân lưu ý đề phòng, nếu đang ở bên ngoài mà thấy mưa to, dông lốc thì cần trú ngay.

Còn từ giờ đến hôm hết nắng nóng thì những cách chống nóng thông thường vẫn nên được áp dụng, như che chắn nắng, uống nhiều nước, đứng trong bóng râm…