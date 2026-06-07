24 giờ trải nghiệm làm quý tộc "chanh sả", săn ma và gom nhiệm màu dọc nước Anh

HHTO - Tại đất nước Mặt Trời không bao giờ lặn, bạn có thể sống thử những phiên bản khác của chính mình: Sang chảnh như quý tộc ở Bath, mộng mơ giữa Oxford cổ tích, rùng mình săn ma ở thành phố York rồi chữa lành bằng gió biển tại thị trấn Whitby.

Một ngày làm quý tộc tại công viên hoàng gia

Nằm cách ga Paddington của thủ đô London hai giờ đi tàu, thành phố Bath là một trong những trạm dừng chân đáng thử nếu bạn muốn “nhập vai” làm quý tộc Anh trong một ngày.

Mang theo gấu Paddington đến check-in trước dãy nhà Royal Crescent. Ảnh: Mai Hương.

Chỉ cần đi bộ vài phút từ ga tàu, mình đã đặt chân đến Roman Baths và tham quan hệ thống nhà tắm La Mã với nguồn suối khoáng nóng tự nhiên chảy liên tục trong lòng đất suốt hàng ngàn năm. Mình còn uống thử nước khoáng lấy trực tiếp từ nguồn suối, vị khoáng khá nồng và không dễ uống chút nào.

Suối khoáng nóng Roman Baths lên đèn vào buổi tối. Ảnh: Mai Hương.

Chịu khó đi bộ một xíu nữa, chúng mình sẽ gặp ánh sáng từ những ô cửa kính màu chiếu xuống sàn đá cổ tại 30 căn nhà cổ được xếp theo hình lưỡi liềm tại Royal Crescent. Có thể bạn chưa biết, đây chính là bối cảnh trong bộ phim về giới quý tộc Anh Bridgerton trên Netflix để chúng mình thả ga ngả mình trên bãi cỏ công viên Victoria Hoàng gia, cùng chơi tennis với hội bạn thân và ngồi ngắm sóc.

30 căn nhà cổ được xếp theo hình lưỡi liềm tại Royal Crescent. Ảnh: Mai Hương.

Unboxing đồ lưu niệm Oxford nhiệm màu

Chắc hẳn khi đọc tiểu thuyết Harry Potter, bạn đã không ít lần nghe tên thành phố Oxford với cầu Hertford hay còn được gọi là cầu Than Thở (Bridge of Sighs) và con phố Broad Street tại trung tâm thành phố.

Check-in dưới cầu Than Thở. Ảnh: Mai Hương.

Đúng như lời đồn, bên dưới những mái vòm, khung cảnh nhiệm màu của Broad Street hiện ra với những gian hàng gỗ nhỏ xinh bày bán đồ thủ công địa phương, bánh quế tươi, rượu vang và cacao nóng. Mình đem xíu phần “nhiệm màu” về nhà khi “chốt đơn” những chiếc vỏ hàu được vẽ đủ hình dáng và 1001 chiếc bookmark in nét vẽ tay.

Bookmark và đồ trang trí bằng vỏ hàu với nét vẽ cổ tích. Ảnh: Mai Hương.

Băng qua những cung đường và đến đọc sách tại thư viện Radcliffe Camera. Khi lướt qua các kệ sách hàng trăm tuổi và tài liệu của nhiều trường đại học tại Anh.

Săn ma, săn hoàng hôn tại thành phố York

Đến thành phố York ở phía Bắc nước Anh, mình mới hiểu vì sao York được mệnh danh là một trong những địa điểm bị ma ám nhất châu Âu. Có lịch sử trải dài từ thời La Mã đến thời Viking, thành phố York lại nổi bật với những tour “săn ma”.

Đồ lưu niệm hình linh hồn là đặc sản không thể bỏ qua của thành phố York.

Hướng dẫn viên sẽ đóng vai người dẫn chuyện, mặc trang phục cổ và đưa mình len lỏi qua các con phố tối - vừa đi, vừa chia sẻ những truyền thuyết rùng rợn của thành phố.

Phố Shambles về đêm. Ảnh: Mai Hương.

Bạn sẽ được nghe kể câu chuyện nổi tiếng nhất ở York về những binh lính La Mã vào năm 1953. Khi đang làm việc dưới hầm ngôi nhà của thủ quỹ Treasurer’s House, thợ học việc Harry Martindale cho biết anh đã nhìn thấy bóng một toán lính diễu hành đi ngang qua. Nhiều năm sau, các nhà khảo cổ phát hiện một con đường La Mã cổ nằm đúng vị trí đó như thể những người lính đang bước trên con đường đã bị chôn vùi. Dần dần, những câu chuyện bí ẩn này trở thành “đại minh tinh” của York mà ai tới cũng đi tìm.

Cuộc sống về đêm của thành phố York ly kỳ, nhưng cũng không vì thế mà bỏ lỡ York vào ban ngày với pháo đài Clifford. Từ đỉnh tháp, bạn sẽ “lụm” được một chiếc view 360 độ của cả thành phố để ngồi ngắm hoàng hôn.

Leo 199 bậc thang trên con đường đá cuội để đón gió tại thị trấn Whitby

Nếu đang tìm kiếm nơi du lịch “đỉnh của chóp” cho hè này để trốn nắng thì những con sóng không ngủ và gió trời lồng lộng ở Whitby sẽ là chân ái dành riêng cho bạn.

Thị trấn biển phía Bắc nước Anh có những bến cảng nhỏ, men theo những con phố dốc.

Đứng từ đỉnh đồi, bạn có thể ngắm thị trấn với những ngôi nhà mái ngói xếp chồng lên nhau. Đi một xíu là bụng đã đói meo rồi! Bạn có thể ghé liền vào nhà hàng Abbey Wharf, gọi ngay phần fish and chips (cá phi lê và khoai tây chiên truyền thống của người Anh). Miếng cá được chiên lớp bột giòn rụm ở ngoài, bên trong lại mềm và ngọt, ăn kèm khoai tây chiên thêm đậm đà.

Ngồi trong quán ăn ấm áp nhìn ra cảng biển se lạnh, bạn sẽ thấy đây không chỉ là một bữa ăn mà còn là trải nghiệm rất “Anh”.

Khi trăng lên, thị trấn trùm lên mình màn sương dày. Bụng đã no rồi thì mình tiếp tục đi dọc theo những con đường đá cuội. Whitby là “quê hương” thứ hai của ma cà rồng vì thị trấn này đã xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết Dracula của nhà văn Bram Stoker xuất bản gần 130 năm về trước.

Quyết chinh phục bằng được 199 bậc thang dẫn lên Tu viện Whitby - nơi nhân vật Dracula đã chạy lên các bậc thang này sau khi con tàu của mình bị đắm.