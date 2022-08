3 lý do khiến bom tấn Netflix "The Sandman" (Người Cát) tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi

HHT - "The Sandman", một trong những tác phẩm mới rất được kỳ vọng của Netflix mùa Thu này đã chính thức ra mắt, tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi giữa các mọt phim và người hâm mộ nguyên tác.

Cốt truyện cuốn hút mang đậm màu sắc huyền bí

The Sandman được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên do nhà văn Neil Gaiman sáng tác từ năm 1989 - 1996, là một trong số những tác phẩm truyện tranh ít ỏi nằm trong danh sách bán chạy nhất của The New York Times và là một trong 5 truyện tranh đáng xem nhất từ năm 1983 tới 2008 theo tạp chí Entertainment Weekly bình chọn.

The Sandman xoay quanh Morpheus, Chúa tể Cõi mộng, người cai quản những giấc mơ và ác mộng. Bỗng một ngày, vị thần “cao cao tại thượng” ấy bị một pháp sư cao ngạo tước đoạt công cụ và giam giữ dưới ngục tối. Không còn ai cai quản những giấc mơ, cả cõi thực và cõi mộng đều trở nên bất hạnh. 100 năm sau, khi đòi lại được sự tự do, Morpheus phải bắt tay vào công cuộc phục hồi Cõi mộng hoang tàn và lập lại trật tự cho thế giới Tỉnh thức, nơi ác mộng đã liên tục hoành hành khi anh vắng mặt.

Trên hành trình đó, Morpheus đã chạm trán những nhân vật "máu mặt" trong giới thần thoại và Kinh thánh, từ Lucifer Morningstar, Mazikeen đến sáu anh chị em thuộc chủng tộc Bất tử (Endless) của mình, gồm: Death (Chết chóc), Desire (Đam mê), Despair (Thất vọng), Destiny (Vận mệnh), Destruction (Hủy hoại) và Delirium (Cuồng loạn).

Tác phẩm chuyển thể trung thành với nguyên tác

Quá trình sản xuất loạt phim chuyển thể của Netflix có sự tham gia của chính nhà văn Neil Gaiman. Ông cùng đội ngũ sản xuất gồm đạo diễn Allan Heinberg và David S. Goyer luôn nỗ lực để truyền tải tốt nhất tinh thần của nguyên tác, nhất là trong khâu tuyển chọn diễn viên. Tom Sturridge, nam diễn viên thổi hồn cho nhân vật Morpheus được lựa chọn với tỉ lệ chọi gắt gao 1:1500.

Kết quả, Tom Sturridge đã hóa thân thành Chúa tể Cõi mộng với ngoại hình và phong thái như bước ra từ trang sách. Đặc biệt, nam diễn viên đã luyện tập để có chất giọng nhỏ nhẹ, nhiều âm mũi, mang khí chất vừa tăm tối, vừa nghiêm trang của một Chúa tể “nhiều tâm sự”.

Ngoài Morpheus, Lucifer Morningstar, một nhân vật dù không giống hình dung mà truyện tranh hướng tới vẫn khắc hoạ chân thật tinh thần của nguyên tác. Trong The Sandman, Chúa tể Địa ngục được “chọn mặt gửi vàng” cho nữ diễn viên Gwendoline Christie - một quyết định khá táo bạo khi đi ngược lại lối tạo hình nam tính thông thường cho Lucifer.

Tuy nhiên, thực tế chứng minh “quỷ Satan” dưới sự thể hiện của Christie đã thực sự mang đến một làn gió mới, tránh sa vào lối mòn mà nam diễn viên Tom Ellis đã tạo ra trong loạt phim riêng về nhân vật này. Đặc biệt, với vóc dáng cao lớn đường bệ, tạo hình của Christie trong phim cũng khắc hoạ chân thật hơn bản chất phi giới tính của Lucifer.

Nhưng hơn cả và xuất sắc nhất, đó là nam diễn viên David Thewlis, người từng đóng vai Giáo sư người sói Remus Lupin trong Harry Potter, nay hoá thân thành John Dee - một trong những phản diện nguy hiểm nhất từng chạm trán Chúa tể Morpheus với tính cách nửa đáng thương nửa đáng hận, vừa ngây thơ nhưng cũng vừa gian xảo.

Kỹ xảo mãn nhãn mang thế giới của trí tưởng tượng hiện ra trước mắt

Ngoài diễn viên và kịch bản, kỹ xảo điện ảnh cũng là một trong những điểm sáng của The Sandman. Khung cảnh đồ sộ của Cõi mộng, Địa ngục hay vương quốc của Tham vọng đều được xây dựng chân thật qua từng thước phim. Đáng chú ý, Cõi mộng của Chúa tể Morpheus còn có một kiến trúc đặc biệt được lấy cảm hứng từ thiết kế Cầu Vàng ở Đà Nẵng, Việt Nam.

Với thời lượng 10 tập phim cho mùa 1, Netflix đã thành công mang đến một phiên bản The Sandman huyền bí, u ám nhưng không kém phần hài hước và giàu giá trị nhân văn. Đó là thế giới nơi những câu hỏi lớn về sự sống được đặt ra và giải quyết thuyết phục.