Xung đột Trung Đông: Giá xăng, giá vàng ở Việt Nam có thể biến động thế nào?

HHTO - Nếu căng thẳng Trung Đông ảnh hưởng đến giá cả trên thế giới thì một số nhóm mặt hàng tại Việt Nam cũng có thể tăng giá. Vậy liệu giá cả có thể biến động thế nào trong thời gian tới?

Trung Đông là khu vực cung ứng dầu mỏ quan trọng của thế giới. Vì vậy, khi ở khu vực này có căng thẳng dẫn đến nguồn cung hoặc tuyến vận chuyển bị gián đoạn thì giá cả nhiều mặt hàng trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Từ đó, giá cả ở Việt Nam cũng có thể chịu tác động.

Nhóm mặt hàng có giá cả dễ thay đổi nhanh nhất là xăng dầu. Theo các hãng tin quốc tế, phản ứng trên thị trường xảy ra khá sớm. Giá dầu Brent cuối tuần qua giao dịch quanh mức 73 USD/thùng, tăng đáng kể so với đầu năm 2026, theo Tiền Phong.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo diễn biến thị trường quốc tế. Nếu giá dầu thế giới tăng kéo dài, giá xăng dầu trong nước có thể tăng theo. Khi nhiên liệu tăng giá, chi phí vận tải cũng tăng. Điều này có thể lan sang nhiều mặt hàng trong đời sống hằng ngày.

Tác động của giá dầu tăng ở Trung Đông có thể được thể hiện tại các trạm xăng. Ảnh minh họa: TPO.

Cụ thể, giá rau củ, thịt cá, thực phẩm tươi sống có thể chịu áp lực vì chi phí vận chuyển cao hơn. Hàng tiêu dùng như sữa, nước giải khát, mì gói, đồ gia dụng cũng có thể tăng nếu chi phí hậu cần và nguyên liệu đầu vào tăng. Vật liệu xây dựng, thép, xi măng, nhựa…, vốn liên quan đến năng lượng và vận tải, cũng là nhóm nhạy cảm. Thậm chí cước taxi, xe khách, vé máy bay hoặc phí giao hàng cũng có thể được điều chỉnh nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao.

Nói cách khác, nếu xăng dầu tăng giá thì đó thường là tín hiệu báo trước cho một làn sóng tăng giá rộng hơn, tùy mức độ và thời gian duy trì.

Ngoài hàng hóa tiêu dùng, vàng là nhóm thường phản ứng nhanh với bất ổn địa chính trị. Nếu nhà đầu tư quốc tế tìm đến vàng như tài sản trú ẩn, giá vàng thế giới có thể tăng và kéo giá vàng trong nước đi lên.

Đồng USD cũng có thể mạnh lên trên thị trường quốc tế trong thời kỳ căng thẳng, khiến tỷ giá USD/VND chịu áp lực tăng nhẹ. Tuy nhiên, ở nước ta, vì có sự điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước nên khả năng biến động thường được kiểm soát.

Giá vàng cũng có thể biến động nếu căng thẳng ở Trung Đông kéo dài. Ảnh minh họa: Bilal Hussein/ AP.

Tóm lại, nếu xung đột ở Trung Đông chỉ ở mức ngắn hạn, tác động có thể hạn chế. Nhưng nếu kéo dài và làm giá dầu tăng đáng kể, hiệu ứng sẽ lan sang nhiều mặt hàng thiết yếu trong đời sống. Vì vậy, qua nhiều kênh gián tiếp, diễn biến tại Trung Đông vẫn có thể tác động đến túi tiền người tiêu dùng trong nước và ở nhiều nước khác.