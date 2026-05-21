Á hậu Châu Anh, Vân Nhi rạng rỡ tại Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

HHTO - Sự kiện tuyển sinh diễn ra chiều 21/5, quy tụ nhiều sinh viên mong muốn trở thành thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, cùng đông đảo các bạn sinh viên của Đại học Phenikaa và nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Nhằm tìm kiếm những gương mặt trẻ tài năng, bản lĩnh, giàu khát vọng cống hiến và lan tỏa vẻ đẹp trí tuệ, nhân ái của phụ nữ Việt Nam hiện đại, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 do Báo Tiền Phong và Hoàng Thành Media phối hợp cùng Đại học Phenikaa tổ chức Ngày hội tuyển sinh thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đại học Phenikaa.

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi xuất hiện rạng rỡ tại ngày hội tuyển sinh.

Đại học Phenikaa là nơi đang đào tạo Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi - cô gái trẻ tài sắc, đại diện cho hình ảnh sinh viên năng động, tự tin và giàu khát vọng vươn lên của nhà trường.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh cũng diện váy trắng nền nã, khoe nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ.

Đây không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước, mà còn là cơ hội để các nữ sinh tự tin thể hiện bản thân, chinh phục những giới hạn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Buổi tuyển sinh cũng nối dài hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền Hương Sắc, đang chính thức được khởi động trên khắp mọi miền đất nước.