Dàn sao Việt phản ứng thế nào khi "F4 màn ảnh" sải bước trên sàn catwalk?

HHTO - Sự xuất hiện của "F4 màn ảnh Việt" gồm Ma Ran Đô, Trần Quốc Anh, Trần Ngọc Vàng và Võ Điền Gia Huy trên sàn diễn của Kelbin Lei đã thu hút nhiều sự chú ý tại đêm khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam lần thứ 21, kéo theo nhiều biểu cảm thích thú từ các nghệ sĩ bên dưới khán đài.

Khép lại đêm khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa thứ 21 là show diễn của nhà thiết kế Kelbin Lei. Với thương hiệu Nobody Knows, đây là lần đầu tiên anh trình làng bộ sưu tập trên sàn diễn của tuần lễ thời trang, cột mốc mà nhà thiết kế cho biết đã ấp ủ trong thời gian dài.

Trước đó, Kelbin Lei từng tham gia nhiều mùa thời trang với vai trò stylist và cộng sự của các nhà thiết kế. Quá trình làm việc phía sau hậu trường giúp anh hiểu rõ những yêu cầu về chuyên môn, nguồn lực cũng như những thách thức mà các thương hiệu trẻ phải đối mặt khi đưa một bộ sưu tập lên sàn diễn. Vì vậy, lần xuất hiện này được xem là một dấu mốc mới trong hành trình phát triển của thương hiệu Nobody Knows.

Chị đẹp Đồng Ánh Quỳnh.

Mở màn show diễn là sự xuất hiện của NSƯT Kim Tuyến và Chị đẹp Đồng Ánh Quỳnh. Cả hai diện trang phục với gam màu trắng - đen đối lập, thực hiện những bước catwalk đầu tiên để dẫn dắt khán giả vào không gian của bộ sưu tập.

NSƯT Kim Tuyến.

Nguyễn Hàn Việt - Nam Vương Du Lịch Việt Nam 2026.

Một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự quan tâm là màn xuất hiện của nhóm diễn viên gồm Ma Ran Đô, Trần Quốc Anh, Trần Ngọc Vàng và Võ Điền Gia Huy. Bốn gương mặt quen thuộc của màn ảnh được nhiều khán giả gọi vui là "F4 màn ảnh Việt" khi cùng sải bước trên sàn catwalk.

Đồng Ánh Quỳnh - Trần Ngọc Vàng.

Ma Ran Đô - Trần Quốc Anh - NSƯT Kim Tuyến.

Võ Điền Gia Huy.

Sự hội tụ của "bộ tứ" cũng khiến nhiều nghệ sĩ ngồi dọc hai bên runway chăm chú theo dõi. Thể Thiên và Vương Bình liên tục dõi mắt theo các diễn viên khi họ lần lượt xuất hiện trong bộ sưu tập của Kelbin Lei.

Ngồi ở hàng ghế khách mời, Tóc Tiên cũng không bỏ lỡ màn xuất hiện của nhóm diễn viên. Nữ ca sĩ nhiều lần mỉm cười, trao đổi với những người ngồi cạnh và bày tỏ sự thích thú khi cả bốn cùng góp mặt trên runway trong phần kết của show.

Dàn sao Việt thích thú trước phần trình diễn của F4 màn ảnh Việt.