Sau 10 năm, Tóc Tiên tái xuất ấn tượng trên sàn catwalk

HHTO - Sau một thập kỷ kể từ lần đầu đảm nhận vai trò mở màn trên sàn diễn thời trang, "chị đẹp" Tóc Tiên trở lại Vietnam International Fashion Week mùa thứ 21 trong bộ sưu tập của NTK Tom Trandt, đồng thời trình diễn nhiều ca khúc trên sân khấu khai mạc.

Tối 18/6, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam lần thứ 21 chính thức khai mạc với sự tham gia của bốn nhà thiết kế Tom Trandt, Angelo Cruciani, Adrian Anh Tuấn và Kelbin Lei. Mỗi bộ sưu tập mang một màu sắc riêng, được thể hiện thông qua thiết kế, cách dàn dựng sân khấu và phần trình diễn của các người mẫu trên sàn catwalk.

Mở đầu đêm diễn, các nhà thiết kế lần lượt giới thiệu những ý tưởng sáng tạo của mình thông qua các bộ sưu tập mới. Từng người mẫu xuất hiện với phong cách trình diễn phù hợp tinh thần của từng bộ sưu tập, góp phần truyền tải câu chuyện mà nhà thiết kế muốn gửi gắm.

Trong phần trình diễn của nhà thiết kế Angelo, siêu mẫu Võ Hoàng Yến thu hút sự chú ý khi đảm nhận những vị trí quan trọng trên sàn diễn. Những bước catwalk quen thuộc của nữ siêu mẫu nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả theo dõi chương trình.

Võ Hoàng Yến là vedette cho nhà thiết kế người Ý Angelo Cruciani.

Ở bộ sưu tập của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, nhiều Hoa hậu và Á hậu cùng xuất hiện trên sàn diễn. Sự góp mặt của dàn người đẹp tạo nên một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm khai mạc, bên cạnh các thiết kế được giới thiệu.

Mạc Trung Kiên - Quán quân The Face Vietnam 2018 - trong trang phục của nhà thiết kế ADRIAN ANH TUẤN.

Top 2 Miss Cosmo 2025: Hoa hậu Yolina Lindquist và Á hậu Chelsea Fernandez.

Ninh Dương Story chung vui cùng nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn.

Tâm điểm của show diễn mở màn thuộc về sự xuất hiện của Tóc Tiên trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Tom Trandt. Nữ ca sĩ đảm nhận vai trò trình diễn trên sàn catwalk, đánh dấu sự trở lại sau 10 năm kể từ lần đầu tiên xuất hiện tại một show thời trang với vai trò tương tự.

Mashup Rock Thiệp Hồng.

Trên sân khấu, Tóc Tiên lần lượt thể hiện mashup Rock Thiệp Hồng, ca khúc Đậm Đà cùng sản phẩm mới Người Còn Thương Em Không. Sự kết hợp giữa âm nhạc trực tiếp và trình diễn thời trang tạo nên điểm nhấn riêng cho bộ sưu tập của thương hiệu MÔI ĐIÊN trong đêm khai mạc.

Ca khúc Người Còn Thương Em Không.

Tóc Tiên "cháy" trên sân khấu với Đậm Đà.

Đây không phải lần đầu "Chị đẹp" này đảm nhận đồng thời hai vai trò ca sĩ và người trình diễn thời trang. Năm 2016, nữ ca sĩ từng mở màn bộ sưu tập Tôi Yêu Việt Nam, vừa biểu diễn trên sân khấu vừa thực hiện những bước catwalk đầu tiên. Sau một thập kỷ, cô tiếp tục xuất hiện trong vai trò tương tự tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa thứ 21.