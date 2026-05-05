BLACKPINK khoe sắc tại Met Gala 2026: Jisoo, Jennie đột phá, Lisa lập kỷ lục

HHTO - Bộ tứ BLACKPINK chiếm spotlight tại thảm đỏ Met Gala 2026. Thành viên nào có màn "giải đề" thuyết phục nhất theo đánh giá của các tín đồ thời trang?

BLACKPINK trở thành tâm điểm hút thảo luận tại Met Gala 2026. Sự kiện năm nay đánh dấu lần đầu cả bốn nữ idol cùng đổ bộ thảm đỏ thời trang danh giá nhất hành tinh.

Em út Lisa lập kỷ lục, trở thành idol K-Pop đầu tiên góp mặt trong hội đồng Host Committee của Met Gala. Kỳ vọng của giới chuyên môn đối với các tạo hình thời trang của nữ idol người Thái Lan theo đó càng tăng cao.

Khởi hành từ khách sạn The Mark, Lisa diện trang phục couture của Robert Wun, được chính NTK "tháp tùng" tới thảm đỏ. Chiếc đầm trắng ôm sát tôn lên vóc dáng mảnh mai của Lisa BLACKPINK, thiết kế được đính gần 67.000 viên pha lê Swarovski. Trang sức đính kim cương to bản từ BVLGARI nổi bật trên nền trang phục trắng.

Lớp trang điểm, tạo hình tóc là điểm sáng của toàn bộ giao diện. Lisa chọn kiểu tóc ép thẳng, chia ngôi, kết hợp baby hair uốn xoáy trên trán. Lối trang điểm tập trung vào đôi mắt ánh bạc, sắc lạnh tạo ra sự đồng điệu với trang sức đá xanh sapphire.

Bước lên thảm đỏ, diện mạo của Lisa lại càng gây trầm trồ với lớp voan được nâng đỡ bởi cánh tay cấu trúc điêu khắc phía trên đầu. Tạp chí VOGUE tiết lộ rằng Robert Wun đã quét 3D cánh tay của Lisa theo cảm hứng từ các tư thế múa truyền thống của Thái Lan. Tờ ELLE xếp Lisa BLACKPINK vào nhóm sao mặc đẹp nhất tại sự kiện, khen ngợi khả năng biến hóa của nữ idol.

Trái ngược Lisa, Rosé trung thành với diện mạo tối giản, đồng hành cùng Saint Laurent trong lần thứ 3 trở lại Met Gala 2026. Cô "bắt tay" cùng stylist Law Roach, lăng xê thiết kế của người bạn thân - NTK Anthony Vaccarello.

Chia sẻ với VOGUE, Rosé BLACKPINK cho biết mẫu đầm phom dáng cổ điển lấy cảm hứng từ hai BST khác nhau của Saint Laurent là Xuân hè 1998 và Haute Couture Xuân Hè 2002. Trâm cài ngang hông nổi bật trên váy được đính kết từ kim cương của thương hiệu Tiffany & Co.. Mẫu phụ kiện này được thiết kế dựa trên họa tiết từ bức tranh Những chú chim của Georges Braque, bức tranh trên trần nhà của bảo tàng Louvre.

Dù được đánh giá cao về sự nhất quán hình tượng, diện mạo này của Rosé vẫn gây tranh luận. Một bộ phận khán giả kỳ vọng Rosé sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn sau nhiều mùa Met Gala "nhạt nhòa".

Lần đầu tham dự dạ tiệc thời trang đình đám, Jisoo gây thương nhớ trong diện mạo của một nàng thơ Dior chuẩn mực. Vẫn là đầm dạ hội tông hồng quen thuộc, thiết kế lần này ấn tượng hơn nhờ bề mặt đính đá kết dày đặc, chuyển sắc pastel. Kỹ thuật draping bất đối xứng ở phần hông giúp bộ váy có chiều sâu, tránh cảm giác đơn điệu thường thấy ở các mẫu đầm dạ hội ôm sát.

Tạo hình tóc, trang điểm của Jisoo cũng có sự đột phá trông thấy, giúp "Hoa hậu Hàn Quốc" ghi điểm với tinh thần cổ điển, cao cấp.

Jennie là "mảnh" BLACKPINK cuối cùng khởi hành tới thảm đỏ Met Gala 2026. IT Girl xứ Hàn hóa thân thành nàng tiên cá trong mẫu đầm quây có phần sequin xếp lớp như vảy cá. Mẫu đầm đến từ nhà mốt Chanel có tới 15.000 chi tiết thêu và mất tới hơn 540 giờ để hoàn thiện.

Chủ nhân bản hit Solo chọn layout make up tối giản cùng kiểu tóc cổ điển. Phong cách tạo hình này đang được nữ idol yêu thích, từng được lăng xê ở TIME100 Gala mới đây.

Các tín đồ thời trang đánh giá cao giao diện mới nhất của nàng thơ Chanel, nổi bật hơn hẳn nhờ cách chọn trang phục phom dáng phù hợp, có tiết chế khi kết hợp trang điểm cùng phụ kiện. Tạo hình tại Met Gala 2026 tiếp tục đánh dấu lần hợp tác thành công giữa Jennie và stylist Sam Woolf.