Thỏ Ơi!! giới thiệu một Trấn Thành "độc lạ", cuốn hút đến giây phút cuối cùng

Đến bộ phim thứ 5, năm làm phim thứ 5 của mình với vai trò đạo diễn, Trấn Thành đã đến lúc (phải) thay đổi. Anh mang đến cho khán giả Thỏ Ơi!! - một bộ phim "không Tết" ở dịp Tết, ẩn chứa bi kịch nhiều hơn tiếng cười, mâu thuẫn nhiều hơn là yêu thương, nhưng cũng mới lạ nhiều hơn là quen thuộc.

Một Trấn Thành dám đổi mới

"Dám đổi mới" chính là cụm từ xác đáng nhất để mô tả cách tiếp cận của Trấn Thành với dự án Thỏ Ơi!! lần này. Không còn chỉ là tình cảm gia đình hay tình làng nghĩa xóm, bộ phim thể hiện rõ tinh thần cầu tiến và tiếp cận những khía cạnh, thể loại lạ lẫm mà nam nghệ sĩ hiếm khi thử sức. Thể loại giật gân, hồi hộp cùng những đoạn "jump scare" giật thót thể hiện rõ rệt sự biến hóa, gây kích thích của Trấn Thành trong một câu chuyện xung đột tình cảm lứa đôi quen thuộc.

Bên cạnh đó, Thỏ Ơi!! còn được phân bố mạch truyện theo phong cách hiếm thấy trên màn ảnh Việt, thông qua góc nhìn của từng nhân vật. Nếu đã xem qua siêu phẩm kinh dị Weapons, bất kỳ ai cũng sẽ cảm nhận được nét tương đồng ít nhiều khi từng lát cắt câu chuyện được kể qua "pov" của từng người.

Để rồi ở đoạn kết, bức tranh chung đầy đủ nhất được hoàn thành và trưng bày ngay trước mắt, nơi những chi tiết tưởng chừng vụn vặt bắt đầu xâu chuỗi và tạo nên "nút thắt" quan trọng. Bằng cách này, Trấn Thành khiến một bi kịch hôn nhân không mới mẻ trở nên mới mẻ, dễ đoán trở nên khó đoán.

Diễn xuất ổn áp của dàn diễn viên "tay ngang"

Sự mạo hiểm của Trấn Thành với Thỏ Ơi!! còn thể hiện ở khâu diễn viên, điều mà ngay cả bà xã Hari Won của anh cũng thú nhận từng tỏ ra nghi ngờ, lo lắng. Rất hiếm có đạo diễn nào giao phó vai trò dẫn dắt diễn xuất một bộ phim trọng điểm, chiếu dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán vào tay những cái tên không-phải-diễn-viên. Nhưng Trấn Thành đã chấp nhận đánh cược kinh phí, uy tín và sức lực của mình vì điều này, mang đến cho khán giả diễn viên LyLy, diễn viên Pháo, diễn viên Văn Mai Hương...

Có thể khẳng định cả ba mỹ nhân được nêu tên đều hoàn thành tốt phần diễn xuất của mình. "Nàng thỏ" Pháo hút hồn bằng nét diễn điên cuồng, khó đoán, đáng thương nhưng cũng đáng dè chừng như cách cô bùng nổ tại Running Man Vietnam, nhưng x10 lần. Còn với Văn Mai Hương, chẳng có từ ngữ nào diễn tả được mức độ hợp vai, tự tin và nhập tâm của cô trong vai cô chị Hải Lan cá tính, mau miệng nhưng đầy xúc cảm.

Còn với LyLy, cô gái đa năng của âm nhạc Việt đã phần nào thành công thể hiện một nhân vật nắm giữ tiết tấu của tất cả các tuyến câu chuyện. MC Hải Linh dẫn chương trình Chị Bờ Vai nhưng cũng "dắt" cả những con người đang bước đi hỗn loạn xung quanh vào một chỗ thống nhất. Ở nhân vật này, LyLy phải thể hiện sự suýt-hoàn-hảo của một cô gái có trong tay tất cả, để rồi "tất cả" không còn bên cô nữa. Từ đó, sự vụn vỡ, uất nghẹn bắt đầu, buộc LyLy phải bắt đầu chuyển hóa, từ câu chuyện của lý trí sang những quyết định của con tim. Một vai diễn thoạt nhìn có thể "nông" nhưng lại ẩn dụ cho người phụ nữ đứng trước giao điểm của sự nghiệp, hôn nhân và giá trị của bản thân, và LyLy đã thể hiện nó một cách khắc khoải nhất.

Giữa muôn vàn tựa phim vui vẻ, nhẹ nhàng và ấm áp cho dịp Tết 2026, Trấn Thành "quay xe" rẽ sang cung đường khác, đến một buổi đối thoại dị biệt nhưng đầy thú vị. Căn phòng mang tên Thỏ Ơi!! có tiếng cười, nước mắt, có sự gục ngã và cả những hình bóng đứng lên vì một tương lai tươi sáng phía trước.

Không đợi ai chần chừ, Trấn Thành đã đứng ngay đằng sau, mở ra cánh cửa mới hướng người xem đến một góc nhìn mới về phim Tết: Làm phim thuộc thể loại nào cũng được, miễn là làm hay thì vẫn đủ sức hút với khán giả.