Album mới được khen hết lời, Lana Del Rey lại vừa đón thêm tin vui với bạn trai

HHT - Tuy hẹn hò đã lâu, cặp đôi Lana Del Rey và Evan Winiker vẫn cố gắng giữ kín mối quan hệ trước truyền thông. Mãi cho đến gần đây, một số người hâm mộ mới bắt gặp cặp đôi xuất hiện tại một số địa điểm công cộng.

Mới đây, tạp chí Billboard đưa tin Lana Del Rey đã đính hôn với bạn trai Evan Winiker trong sự bất ngờ của người hâm mộ.

Evan Winiker là một quản lý trong ngành giải trí, từng làm việc chung với nhiều nghệ sĩ như MAX, Daya, Disco Biscuits, Skyler Stonestreet và Walk Of the Earth. Anh cũng là một nhạc sĩ và có thời gian hoạt động trong ban nhạc Steel Train. Nhiều fan đồn đoán chính Jack Antonoff, một thành viên trong ban nhạc và là nhà sản xuất "ruột" của Lana Del Rey là người đã se duyên cho cặp đôi.

Chỉ vài ngày trước, Lana Del Rey đã cho ra mắt album phòng thu thứ 9 và gặt hái được nhiều thành công vang dội. Album được Pitchfork, trang phê bình âm nhạc khó tính đánh giá với số điểm 8,3 cùng lời nhận xét: “Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd đã đem đến cho chúng ta cái nhìn sâu rộng và sắc sảo dường như có thể bị lẫn lộn giữa quan niệm riêng của nữ ca sĩ và tâm lý chung của nước Mỹ. Lana Del Rey đang đến đây.” Album cũng đạt No.1 trên Apple Music tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cũng trong năm nay, nữ ca sĩ nhận được giải Visionary Award tại lễ trao giải Billboard’s 2023 Women in Music. “Tôi cảm thấy được hạnh phúc chính là mục tiêu quan trọng nhất”, nữ ca sĩ phát biểu trong lúc nhận giải.