Ấn tượng dàn cast của “Do Revenge”: Quen mặt từ “Stranger Things” đến “Ms. Marvel”

HHT - “Do Revenge” có dàn diễn viên xịn mịn với nhiều bộ phim nổi bật trước đó, tung hoành từ “Stranger Things” đến “Ms. Marvel”!

Do Revenge (Cam Kết Trả Thù) là một phim teen nổi bật trên Netflix. Bộ phim xoay quanh hai cô nàng tuổi teen quyết định hợp tác, thay nhau “trả thù” những kẻ đã bắt nạt mình. Ngoài nội dung thông minh và sắc sảo, thời trang ấn tượng, Do Revenge còn ghi điểm bởi dàn diễn viên toàn sao.

Camila Mendes (1994)

Camila Mendes đảm nhận một trong hai vai nữ chính của Do Revenge. Cô vào vai Drea, một nữ sinh xuất thân không mấy giàu có nhưng thông minh, mạnh mẽ, nhờ đó trở thành nữ sinh nổi tiếng, được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng cuộc sống của Drea đảo lộn khi bị bạn trai cũ phát tán clip riêng tư.

Camila Mendes đã xuất hiện trong một số phim như The New Romantic, The Perfect Date, Dangerous Lies… Trong đó nổi bật nhất là loạt phim nổi tiếng Riverdale với vai Veronica.

Maya Hawke (1998)

Trong Do Revenge, Maya Hawke đảm nhận vai Eleanor, một trong hai vai nữ chính của phim. Khác với Drea, Eleanor không nổi tiếng, không thời thượng, cô chỉ vừa mới chuyển đến trường Rosehill. Nhưng Eleanor là một nhân vật đầy bất ngờ và nắm giữ cú twist ấn tượng nhất bộ phim.

Là con nhà nòi, bố Ethan Hawke và mẹ Uma Thurman đều là diễn viên nổi tiếng, Maya Hawke cũng sớm bộc lộ tài năng và đã đóng nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình: Little Women, Ladyworld, Once Upon A Time In Hollywood, Fear Street Part One: 1994, Human Capital, Mainstream, Italian Studies…

Trong đó, nổi tiếng nhất có thể kể đến vai Robin trong Stranger Things, cô nàng cặp bài trùng với “người trông trẻ của năm” Steve. Robin là nhân vật LGBTQ+ đầu tiên công khai trên Stranger Things và luôn nằm trong top những nhân vật được yêu thích nhất loạt phim.

Austin Abrams (1996)

Chắc chắn vai diễn đáng ghét nhất Do Revenge phải thuộc về Austin Abrams. Nam diễn viên điển trai vào vai Max, một nam sinh giàu có, nổi tiếng, được yêu mến; nhưng đồng thời cũng là một kẻ đạo đức giả, gia trưởng, hèn nhát. Max là bạn trai cũ của Drea, người đã phát tán “clip nóng” của Drea và cô lập cô trong trường.

Trước Do Revenge, Austin Abrams đã đóng vai chính trong một số bộ phim hướng đến khán giả tuổi teen như Paper Towns, Dash & Lily, Euphoria… Điều thú vị là nếu trong Dash & Lily hay Euphoria, Austin Abrams đảm nhận vai các chàng trai dễ thương, được khán giả yêu thích thì nhân vật Max trong Do Revenge lại bị ghét cay ghét đắng. Điểm 10 cho diễn xuất và khả năng biến hóa của Austin Abrams!

Alisha Boe (1997)

Trong Do Revenge, Alisha Boe đóng vai Tara, một nữ sinh nổi tiếng xuất thân từ một gia đình giàu có gia thế. Đầu phim, Tara là bạn thân của Drea, nhưng khi Drea bị Max “đá”, Tara cũng quay lưng với Drea và sau đó trở thành bạn gái mới của Max.

Đây không phải là lần đầu tiên Alisha Boe xuất hiện trên Netflix. Trước đó, cô đã có một vai trong dàn nhân vật chính của series 13 Reasons Why - một series dành cho tuổi teen nổi tiếng nhưng cũng lắm tranh cãi.

Talia Ryder (2002)

Talia Ryder đảm nhận vai Gabbi trong Do Revenge. Là em gái của Max nhưng Gabbi đáng yêu khác hoàn toàn anh trai mình. Cô là một trong những người bạn đầu tiên của Eleanor khi vừa chuyển đến trường mới.

Talia Ryder lần đầu bước chân vào ngành diễn xuất không phải là phim ảnh, mà là kịch Broadway, với vở kịch Matilda. Sau đó, Talia Ryder tham gia bộ phim ca nhạc West Side Story của đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg, đóng MV deja vu của Olivia Rodrigo. Trong năm 2022 này, cô còn đóng vai chính trong một số phim như Master, Hello Goodbye and Everything In Between.

Rish Shah (1995)

Đa số nhân vật nam trong Do Revenge đều là “trai tệ”, trừ Russ do Rish Shah thủ vai. Dù vẻ ngoài hầm hố, nhưng Russ lại là một chàng trai tinh tế và biết quan tâm đến người khác, cho họ lời khuyên vào những lúc cần thiết nhất.

Trước Do Revenge, Rish Shah đã tham gia vào bộ phim ăn khách To All The Boys: Always and Forever, nhưng với một vai rất nhỏ không mấy ai nhớ. Vai diễn nổi bật hơn của Rish Shah là Karman trong Ms. Marvel, một nhân vật được cho là phản diện nhưng cuối cùng lại trở thành đồng minh của nữ siêu anh hùng Kamala Khan.

Ava Capri (1995)

Trong Do Revenge, Ava Capri đóng vai Carissa, cô gái có một nhà kính trồng những cây bí mật. Carissa được biết đến là crush cũ của Eleanor, người đã phát tán tin đồn khiến thời niên thiếu của Eleanor phải sống trong khổ sở.

Ava Capri cũng không phải là cái tên xa lạ. Một trong những bước đột phá trong sự nghiệp diễn xuất của Ava Capri là vai Lucy của Love, Victor mùa 2. Trong năm 2022, Ava Capri cũng có vai chính trong một phim teen khác nhưng tăm tối hơn, có tên là When Time Got Louder.

Maia Reficco (2000)

Maia Reficco chỉ đóng một vai nhỏ trong Do Revenge - cô nàng Montana “không não” trong nhóm nữ sinh nổi tiếng trong trường. Cô quá xinh nên vai diễn dù nhỏ vẫn đủ gây thương nhớ.

Maia Reficco đang có một năm đáng kinh ngạc. Gần đây, cô được chọn tham gia vào bộ phim chuyển thể từ cuốn sách được yêu thích A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow. Ngoài ra, khán giả cũng có thể nhận ra Maia Reficco trong series Pretty Little Liars: Original Sin, với vai Noa Olivar xinh đẹp, khỏe khoắn, từng là ngôi sao trong đội điền kinh.