Anh tài - Tân binh hội ngộ: Tăng Phúc khiêu vũ tango, SWAN lần đầu hát live "có lẽ"

HHTO - Tại đêm nhạc SLAY 2026, Tăng Phúc gây ấn tượng với tiết mục Bên Nhau, được dàn dựng cùng điệu vũ tango cuốn hút. Trong khi đó, giọng ca Gen Z SWAN có sân khấu hát live đầu tiên dành cho ca khúc "có lẽ".

Sau chuỗi SLAY 2024 khắp ba miền, "hoàng tử Đà Lạt" Tăng Phúc vừa khởi động chặng SLAY 2026 với đêm nhạc cực cháy tại Đồng Nai, có sự đồng hành của S.T Sơn Thạch, Thái Lê Minh Hiếu, SWAN và Minh Huy.

Tại đây, Tăng Phúc thể hiện những ca khúc quen thuộc như: Mong Manh Nỗi Đau, Nhờ Anh Nhắn Với Người Đó, Kẻ Qua Đường, Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây,... được phối lại với tiết tấu hiện đại. Cách "xào nấu" này giúp nam ca sĩ "flex" thêm về vũ đạo, phong cách biểu diễn. Trong đó, màn song ca Bước Cùng Nhau cùng S.T Sơn Thạch và ca khúc Bên Nhau kết hợp với phần khiêu vũ tango nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Từ những điệu nhảy khiêu vũ từng gây sốt ở chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Tăng Phúc cùng vũ công Kim Anh đã mang đến một màn trình diễn mãn nhãn. Nam ca sĩ chia sẻ: "Phúc và Kim Anh chỉ có thời gian ngắn tập khiêu vũ cho bài hát mới. Khi nhận thử thách từ nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, cả hai chỉ có 3 ngày tập động tác cơ bản, 4 buổi tập riêng với biên đạo Wonbi để tăng độ khó và sự hấp dẫn hơn cho tiết mục. Nhiều lúc, Phúc tưởng mình đang tham gia Bước Nhảy Hoàn Vũ vì có quá nhiều động tác khó và phải tập luyện trong thời gian gấp rút. Vì không phải vũ công chuyên nghiệp nên người bị "bầm dập" nhiều nhất trong tiết mục này là... bạn nhảy Kim Anh. Phúc đã dẫm chân bạn nhảy không dưới 10 lần (cười). Hầu như buổi tập nào cũng để lại thương tích cho cô ấy".

Sau đêm diễn, màn khiêu vũ tango của Tăng Phúc phủ sóng mạng xã hội, nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao sự tiến bộ trong vũ đạo và phong thái biểu diễn. "Ngồi xem mà nín thở luôn, Kim Anh và Phúc slay, đoạn cuối hơi thót tim một tí, màn trình diễn đã tai mãn nhãn", "Replay (nghe lại) bài này từ sáng tới giờ rồi, nhạc hay, nhảy đẹp, sân khấu đẹp - một tiết mục hoàn hảo", "Đẹp cả đường hình lẫn đường tiếng",... - khán giả dành lời khen cho tiết mục Bên Nhau.

Bên cạnh các tiết mục của Tăng Phúc và S.T Sơn Thạch, hai nghệ sĩ trẻ bước ra từ Tân Binh Toàn Năng cũng đã có sân khấu hát live đầu tiên sau chương trình. Ở đó, Thái Lê Minh Hiếu hút mọi ánh nhìn với visual sáng trưng, thần thái tự tin. Trai đẹp Gen Z "đốt cháy" không gian bằng vũ đạo đẹp mắt trong các ca khúc được phối mới gồm Chân Ái, Anh Muốn Anh Đưa Em Về (hát cùng Tăng Phúc).

Về phía SWAN, giọng ca sinh năm 2002 phát huy sở trường ở dòng nhạc ballad với bản mashup Tất Cả Sẽ Thay Anh - Nước Mắt (kết hợp với Tăng Phúc). Ngoài ra, SWAN còn nhân cơ hội trình diễn bài hát mới ra mắt có lẽ.

Tăng Phúc - SWAN khiến khán giả "lịm tim" với chất giọng ngọt ngào, cùng thể hiện bản tình ca đượm buồn. Nguồn clip: SWAN Nguyễn

Sân khấu hát live đầu tiên của "có lẽ" được khán giả nhận xét "trộm vía", "thiên nga đen" SWAN được khen có sự tiến bộ nhanh hậu "tốt nghiệp" Tân Binh Toàn Năng. Nguồn clip: SWAN Nguyễn

Sau đêm diễn ở phía nam, Tăng Phúc cùng ê-kíp sẽ tiếp tục mang SLAY 2026 đến Hà Nội vào ngày 18 - 19/4. Người hâm mộ mong chờ dàn nghệ sĩ sẽ tiếp tục "thổi làn gió mới" cho các ca khúc qua sự hòa giọng giữa "Anh tài - Tân binh".