Phùng Khánh Linh rực rỡ giữa 4.000 khán giả, xứng đáng kéo dài tour

HHTO - Từ minishow 300 người đến 2 đêm concert 4.000 khán giả, Phùng Khánh Linh đã làm gì để biến Nhà hát Hòa Bình thành một vở nhạc kịch đầy ma mị đến ám ảnh?

Trong 2 đêm 21 và 22/3, Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) đã trở thành "thánh đường" âm nhạc của Phùng Khánh Linh với 4.000 khán giả. Giữa Một Vạn Tour là "bữa tiệc" nghệ thuật đa giác quan, là concert đáng xem, đáng mở rộng (cả về quy mô địa điểm tổ chức và độ dài lưu diễn).

Phùng Khánh Linh đã mang đến loạt sân khấu được dàn dựng công phu với đạo cụ quy mô lớn. Tổng thể chương trình được thiết kế như một vở nhạc kịch với nhiều chương chuyển giao mượt mà với concept thiên nga được triển khai rõ ràng. Mở màn buổi diễn, Phùng Khánh Linh hóa thân thành nàng vũ công ballet trong vở kịch Thiên nga đen. Việc sử dụng sample từ bản giao hưởng Swan Lake của Tchaikovsky cho ca khúc Grief Is A Price You Pay For Love đã đẩy tính kịch nghệ lên cao trào, dẫn dắt khán giả vào thế giới u trầm, ma mị của album Giữa Một Vạn Người.

Chỉ mới đầu năm 2025, Phùng Khánh Linh chỉ biểu diễn ở những đêm diễn quy mô vài trăm người rất nhỏ. Nhưng cô của đầu năm 2026 đã là "thiên nga đen" đứng trước 2.000 khán giả trong hòa nhạc của riêng mình với 2 đêm diễn "cháy vé" chỉ trong vài phút.

Ngay sau đó, không gian buổi diễn thu nhỏ lại thành một phòng khách ấm cúng, đưa khán giả trở về quá khứ. Giữa Một Vạn Người - album giúp nữ ca sĩ "thoát flop" đã mở ra cánh cửa để khán giả nhìn lại hành trình âm nhạc của cô.

Những ca khúc như Hôm Nay Tôi Buồn, năm ngoái giờ này, thế giới không anh vang lên, dù không tạo cao trào bùng nổ nhưng lại mang đến cảm giác hoài niệm, đặc biệt là đối với những người hâm mộ đã luôn tin tưởng vào âm nhạc của nữ ca sĩ từ những ngày đầu.

Chương trình được chia thành các set bối cảnh, mỗi set gồm 4 đến 5 ca khúc xen kẽ những đoạn giao lưu ngắn. Cô chia sẻ về quá trình làm nhạc, sai lầm và bài học trong suốt 10 năm hoạt động. Phùng Khánh Linh đôi lúc khiến khán giả bật cười vì cảm giác như đang nghe podcast, nhưng cũng có lúc lắng lại trước hành trình bền bỉ để chạm đến thời khắc rực rỡ nhất của mình. 10 năm để đổi lấy hào quang là xứng đáng khi những giọt nước mắt và nụ cười của khán giả trở thành minh chứng rõ nhất.

Sân khấu tiếp tục mở ra với hình ảnh thanh kiếm khổng lồ cắm giữa trung tâm, dấu hiệu cho phần được mong chờ nhất: Những ca khúc nổi bật của Giữa Một Vạn Người. Từ Anh Là Thằng Tồi đến Khóc Blóck, cả nhà hát như hòa làm một trong tiếng fanchant vang dội. Kỹ thuật thanh nhạc với những nốt cao chót vót của nữ ca sĩ một lần nữa khẳng định thực lực của nghệ sĩ.

Sau những cung bậc u buồn, đêm diễn khép lại bằng gam màu rực rỡ khi Phùng Khánh Linh bước vào không gian âm nhạc lấp lánh của album CITOPIA. Nữ ca sĩ trình diễn gần như trọn vẹn album này như một lời tri ân dành cho một sản phẩm đặc biệt trong sự nghiệp, đồng thời là món quà bù đắp khi cô chưa có cơ hội quảng bá dự án một cách trọn vẹn ở thời điểm phát hành. Âm thanh Synth trong trẻo hòa cùng ánh sáng lấp lánh phủ kín khán phòng, tạo nên cái kết rực rỡ cho hành trình cảm xúc mà Phùng Khánh Linh dẫn dắt xuyên suốt đêm nhạc.

Sức hút của Phùng Khánh Linh trong Giữa Một Vạn Tour không chỉ đến từ giọng hát nội lực, mà còn từ bản năng của một nghệ sĩ biết cách “thống trị” không gian bằng ngôn ngữ hình thể và tư duy nghệ thuật khác biệt. Đứng giữa những đạo cụ khổng lồ và bối cảnh nhạc kịch biến ảo, cô không hề bị nuốt chửng. Ngược lại, Phùng Khánh Linh biến mọi chi tiết trên sân khấu thành ngôi nhà của mình, dẫn dắt khán giả đi từ sự nghẹt thở của những bi kịch cổ điển đến cơn say lấp lánh của dòng nhạc City Pop.

Giữa Một Vạn Tour không chỉ là một đêm diễn, mà là biểu tượng cho sự chỉn chu đến mức tối đa của một nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc. Từ phục trang, bối cảnh cho đến sự cộng hưởng giữa ánh sáng và dàn dựng danh sách ca khúc, tất cả đều minh chứng cho một tư duy thẩm mỹ nhất quán và có tâm. Việc lựa chọn không gian nhà hát thay vì những sân khấu ngoài trời khổng lồ là một quyết định thông minh, giúp mọi ẩn ý nghệ thuật được truyền tải trọn vẹn và tinh tế nhất đến từng khán giả.