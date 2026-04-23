Điểm gây bức xúc trong vụ kiện giữa Nana và tên trộm đột nhập vào nhà nữ idol là gì?

HHTO - Phiên xét xử lần thứ 3 vụ án xâm nhập gia cư bất hợp pháp liên quan đến Nana diễn ra trong không khí căng thẳng. Hình ảnh tiều tụy của cô khiến Knet xót xa.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 15/11/2025, một đàn ông ngoài 30 tuổi đã nhắm mục tiêu từ trước, chuẩn bị sẵn các loại hung khí nguy hiểm để tấn công. Lợi dụng sơ hở, hắn lẻn qua ban công, đột nhập trực tiếp vào căn hộ cao cấp của Nana tại khu biệt thự biệt lập Achondong với ý đồ trộm cướp tài sản.

Ngay khi vào được bên trong, tên này đã dùng dao khống chế và bóp cổ mẹ của Nana khiến bà gần như ngất lịm vì ngạt khí. Nghe tiếng động, Nana lập tức lao ra và khống chế đối tượng để bảo vệ mẹ. Sau đó, dù cảnh sát đã kết luận hành vi của Nana là phòng vệ chính đáng nhưng kẽ hở pháp lý tại Hàn đã cho phép kẻ đột nhập kiện ngược cô tội "cố ý giết người không thành" vì những vết thương của hắn trong lúc bị áp chế.

Nana xuất hiện với vẻ ngoài mộc mạc và nụ cười điềm tĩnh khi đối diện với truyền thông trước khi vào phiên xét xử.

Tại phiên tòa ngày 21/4, Nana xuất hiện với gương mặt mộc và thừa nhận phải dùng thuốc an thần để giữ bình tĩnh.

Một trong những điểm được công bố gây bất bình trong dư luận là sự tráo trở của tên trộm khi hắn phủ nhận việc bóp cổ mẹ của Nana. Cô không giữ được bình tĩnh và trực tiếp chất vấn: "Cướp bóc xong rồi nhởn nhơ đi lại tự do thế này thấy vui lắm sao? Nhìn thẳng vào mắt tôi đi, tôi hỏi là có vui không?".

Thay vì cúi đầu hối lỗi, gã này lại phản ứng bằng một ánh nhìn đầy thách thức và không hề né tránh ánh mắt của nạn nhân.

(Nguồn ảnh: STARNEWS)

Sau khi được yêu cầu giữ bình tĩnh để tiếp tục phiên tòa, Nana thuật lại rằng cô nghe thấy tiếng mẹ khóc và nhịp thở của người đàn ông nên đã cẩn trọng ra ngoài kiểm tra. Nana trông thấy hắn đang khống chế mẹ nên tìm mọi cách tách bà khỏi hắn.

Nana nói rằng, cô không biết hắn có dao, bởi vậy điều cô nghĩ đến duy nhất lúc đó là cố gắng loại bỏ hung khí theo bản năng tự vệ. Nana thừa nhận hắn bị chảy máu ở cổ khi cô cầm được con dao và lúc này, hắn ta ra sức cầu xin cô:"Tôi nghĩ mình cần phải trấn an hắn, nghe câu chuyện của hắn. Sau khi anh ta nói xong, tôi thấy việc tự cầm dao có phần nguy hiểm nên tôi đã ra hiệu cho mẹ báo cảnh sát".

Dư luận dậy sóng dữ dội trên các nền tảng với hơn hàng triệu lượt xem về các bài đăng liên quan. Netizen bất bình trước thái độ không chút hối lỗi của tên trộm khi hắn cố gắng kiện ngược bằng cách "đánh tráo khái niệm". Nhiều ý kiến gay gắt đòi công khai danh tính tội phạm thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh tiều tụy của nạn nhân.

Nana đăng tải thông điệp đanh thép về luật nhân quả ngay sau phiên tòa, khẳng định những kẻ phạm tội phải gánh chịu kết quả do chính mình gây ra.

Tại tòa, mẹ của Nana đã nghẹn ngào làm chứng, khẳng định sự dũng cảm của con gái đã giúp bà thoát khỏi bàn tay kẻ thủ ác. Trước sự tráo trở từ phía đối phương, công ty quản lý của Nana tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng và chính thức đệ đơn kiện ngược tội vu khống để đòi lại công bằng.

Dù đang phải gồng mình vượt qua những ám ảnh tâm lý hậu vụ việc, Nana vẫn khẳng định cô sẽ không gục ngã. Trong tin nhắn gửi fan, cô cho biết mình ổn, trấn an người hâm mộ. Cô khẳng định mình không hối hận vì những gì đã làm và sẽ kiên quyết chiến đấu đến cùn.