Perfect Crown: Ẩn ý và những "thuyết âm mưu" dự đoán giúp cốt truyện bớt nhạt

HHTO - Phải chăng những cái cũ kỹ, mô-típ quen thuộc ở những tập đầu "Perfect Crown" (Vương Miện Hoàn Hảo/ Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) là "kế" đánh lừa khán giả? Những chi tiết nào đang ẩn ý một cuộc chiến, vai ác rõ mồn một chưa hẳn "khó xơi", người tưởng tốt biết đâu sẽ hóa phản diện?

Tóm tắt nhanh: - Perfect Crown (IU, Byeon Woo Seok đóng chính) bị chê nội dung lỗi thời, trẻ con, sến sẩm. Tuy nhiên, trong 4 tập đã chiếu vẫn có những chi tiết hay, câu thoại ẩn ý. - Từ nội dung 4 tập đầu, giới thiệu nhân vật, ​teaser, trailer phim đã công bố, bài viết này suy đoán diễn biến tiếp theo, plot twist và phản diện thực sự chưa lộ diện.

Vì biết kịch bản Perfect Crown đạt giải nhất khi cạnh tranh với gần 1.000 tác phẩm khác nên khán giả kỳ vọng càng cao, dẫn đến thất vọng lớn khi chưa thấy điểm mới lạ, đột phá nào xứng danh hạng nhất. Nội dung 4 tập có quá nửa nội dung trong trailer, teaser, dễ đoán và gần như "xào lại" những mô-típ cũ. Trái lại, điều này có nghĩa là từ tập 5 trở đi sẽ có nhiều cảnh mới và hàng loạt tình tiết tạo sức bật đang dần được "khui ra" từ hòm bí mật.

"Thuyết âm mưu" về cải cách hoàng gia

Teaser tiết lộ một cảnh Lee Ahn tức giận túm cổ Yoon Sung Won mỉa mai: "Ông sợ ta lên làm vua thế à".

Tập 4 có vài cảnh nhỏ của Yoon Sung Won - cha của Đại phi Yi Rang (Gong Seung Yeon). Ông phò tá tiên vương, chiều chuộng cháu trái, bảo vệ con gái. Tuy nhiên, Sung Won là một kẻ gian trá. Bề ngoài, ông giả vờ ủng hộ bình đẳng nhưng thâm tâm vô cùng phân biệt giai cấp.

Đáng chú ý nhất trong phần giới thiệu về Yoon Sung Won là "quy luật giai cấp vững bền suốt thời gian dài đang dần sụp đổ". 4 tập đầu của Perfect Crown tập trung vào việc thể hiện khác biệt giai cấp và những bất mãn, bất cập hơn là dấu hiệu sụp đổ. Các tập tiếp theo sẽ làm rõ hơn những "vết nứt" và dự đoán, Lee Ahn (Byeon Woo Seok) và Seong Hui Ju (IU) chính là nhóm tiên phong cải cách.

Vì quá khứ, áp lực, nội tâm của Yi Rang chưa được khai thác kỹ ở 4 tập đầu nên khán giả có thể cảm thấy sự chèn ép của cô đối với Đại quân giống "vùng vằng", cố chấp hơn là buộc phải làm vậy bởi nỗi lo mất đi quyền lực một cách chính đáng.

Ở 1/3 chặng của Perfect Crown, phim dùng hình ảnh những người cha ép buộc con cái phải tuân theo quy luật địa vị, giai cấp. Không chỉ Lee Ahn - Hui Ju, mà cả Yoon Yi Rang cũng sống cuộc đời bị ép buộc - điều được tiết lộ trong phần giới thiệu nhân vật (ở 4 tập đầu chỉ cho thấy Yi Rang sống theo khuôn phép và ủng hộ cha).

Yi Rang từng gặp Lee Ahn khi cô chuyển đến học ở trường hoàng gia. Cô bị thu hút bởi khí chất của anh, thấy Đại quân giống mình - những người buộc phải tuân theo số mệnh được định sẵn từ khi sinh ra và buộc phải giấu đi khát vọng thực sự. Vậy nếu không buộc phải trở thành Trung điện thì cô mong ước điều gì?

Có thể sự thay đổi tư duy của Yi Rang sẽ là bước ngoặt quan trọng trong thiết lập của cô ở Perfect Crown - một phản diện thức tỉnh đứng về phe chính diện. Yi Rang sẽ lo sợ khi quy luật giai cấp sụp đổ và nghe lời bố để cố phản kháng và níu giữ đặc quyền, vinh quang cho gia tộc. Nhưng có thể cô sẽ đổi phe, chống lại bố để đảm bảo con trai không có kết thúc bất hạnh như tiên vương và bản thân tự do làm điều cô muốn.

Min Jeong Woo cân cả chính diện - phản diện?

Trong tập 4 Perfect Crown, Min Jeong Woo (Noh Sang Hyun) đã nói: "Giá mà có giới hạn độ tuổi làm Vua" khi đưa tiểu bệ hạ "trốn học" đến tư dinh của Lee Ahn. Đây là chi tiết nhỏ phản ánh Thủ tướng Min chán nản và muốn thay đổi bất cập về quyền thừa kế, về quy luật hoàng gia, xã hội.

"Lòng tin và tình bạn mà Lee Ahn - Min Jeong Woo xây dựng từ thời thơ ấu là điều không dễ lung lay. Họ dễ dàng chia sẻ điều khó nói, ví dụ như cắt giảm ngân sách hoặc sửa đổi luật hoàng gia" - đó là những câu được viết ở giới thiệu nhân vật Thủ tướng báo hiệu anh có góp sức cùng Đại quân trong đợt cải cách hoàng gia.

Nhưng phần giới thiệu cũng viết: "Giá như Đại quân Lee Ahn không cưới Heejoo. Không, giá như đó chỉ là một cuộc hôn nhân lợi ích thông thường. Không, giá như hai người đó ly hôn. Tình bạn của họ đã có thể kéo dài" - đây là tín hiệu cho thấy Min Jeong Woo sẽ phản bội Lee Ahn?

Min Jeong Woo không cố hạ mình để "mua chuộc" lòng người, không phải người hành xử theo cảm xúc mà dùng lý trí để giữ thế cân bằng. Nhưng nếu đó là "crush" Seong Hui Ju thì sao? Anh đã đề nghị cô đổi qua kết hôn với mình để có địa vị thay vì cuộc hôn nhân với Lee Ahn đang đe dọa tính mạng. Dĩ nhiên, cô sẽ từ chối. Sẽ ra sao nếu ý chí muốn bảo vệ crush của anh trở thành hành vi cực đoan và phản diện mới ra đời?

Một cảnh đáng chú ý ở tập 4 là đoạn Jeong Woo - Lee Ahn chơi cờ vua. Chắc chắn có dụng ý nên đạo diễn mới bắt cận từng nước đi. Ban đầu, Đại quân đang ở thế áp đảo. Thủ tướng "bắt" một quân thì Lee Ahn "ăn" một quân. Nhưng cuối cùng, Đại quân bị chiếu tướng (checkmate).

Ngay khoảnh khắc Lee Ahn "thu Hậu bắt Xe" là Jeong Woo đã nhướn mày "chắc thắng". Anh hiểu Đại quân sẽ dẹp ngay khi có "vật cản" chướng mắt, nên mượn thế cờ "bị nuốt" trở thành bước tiến công bất ngờ. Vậy nếu bàn cờ này được "nhân hóa" thì Lee Ahn có thua dưới tay Thủ tướng Min? Và liệu rằng, lời "nhắc khéo" của Jeong Woo có phải là "cảnh báo" thời điểm "đất nước lâm nguy" khi anh không còn muốn giữ thế cân bằng, bất chấp hậu quả dẹp bỏ bất cứ ai khiến mình khó chịu?

Nếu quân Hậu trắng tượng trưng cho Seong Hui Ju, thì Lee Ahn đang coi cô là thanh gươm cùng mình tấn công. Nhưng anh đã lơ là và để mất cô bởi một quân Hậu khác và bị hạ gục hoàn toàn. Có thể hiểu theo 2 nghĩa: Hui Ju vừa là vũ khí mạnh vừa là điểm yếu chí mạng của Lee Ahn hoặc quân Hậu đen tượng trưng cho Đại phi Yoon Yi Rang sẽ "nằm trong tay" Min Jeong Woo. Hiện tại, Thủ tướng tạm để cô một bên nhưng khi cần sẽ trở thành đòn giáng chia cắt Lee Ahn - Hui Ju.

Chờ tập mới để xem những suy đoán trên "trật lất" mấy phần. Perfect Crown gồm 12 tập, phát sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần trên MBC, Wavve, Disney+.

​