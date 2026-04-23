Vì sao một bức ảnh chụp ngẫu nhiên của Triệu Lộ Tư lại gây sốt cõi mạng?

HHTO - Chỉ là một bức ảnh chụp ngẫu nhiên, thậm chí còn không rõ mặt nhưng Triệu Lộ Tư vẫn được khen là đẹp như nữ chính ngôn tình.

Triệu Lộ Tư đang lấy lại phong độ nhan sắc sau thời gian dài sụt cân, nhập viện vì suy kiệt sức khỏe. Trong các sự kiện gần đây, cô luôn xuất hiện với vẻ tươi tắn rạng rỡ, tràn đầy sức sống và có phần xinh đẹp hơn trước.

Như mới đây, nữ diễn viên nhìn ngọt ngào như tia nắng trong bộ váy ngắn màu vàng, khoe vóc dáng thanh mảnh nhưng vẫn khỏe khoắn. Đặc biệt nhất là bức ảnh chụp Triệu Lộ Tư xoay người kiểm tra gót giày lại được cư dân mạng vô cùng yêu thích, khen là đẹp như nữ chính ngôn tình. Bởi đây chỉ là một khoảnh khắc tự nhiên, không hề tạo dáng nhưng Triệu Lộ Tư vẫn tỏa ra khí chất yêu kiều, thanh nhã.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ cô sắp trở lại phim trường và mạng xã hội đang đồn đoán cô sẽ là nữ chính của phim hiện đại Muốn Đẹp Bao Nhiêu Thì Đẹp Bấy Nhiêu. Phim có tới hai nữ chính là hai chị em sinh đôi gồm bác sĩ thẩm mỹ Dương Nhất Phẩm và bác sĩ thú y Dương Nhị Tinh. Cô chị mạnh mẽ, lý trí còn em gái lại xinh đẹp, kiêu kỳ. Hai tính cách, hai quan niệm sống khác nhau khiến hai chị em có lựa chọn đối lập.

Trong khi Dương Nhất Phẩm chăm chỉ làm việc, cần mẫn vất vả gây dựng sự nghiệp thì Dương Nhị Tinh chỉ muốn mượn nhan sắc để hẹn hò với đàn ông giàu có. Và sau rất nhiều sóng gió tổn thương, cả hai chị em đều nhận ra rằng tình thân ruột thịt vẫn là sợi dây vô hình kết nối họ với nhau.

Người hâm mộ đoán rằng Triệu Lộ Tư sẽ đóng vai cô em gái Dương Nhị Tinh vì vai này rất hợp với cô. Còn nếu một mình Triệu Lộ Tư đóng cả hai vai chính thì khối lượng công việc sẽ quá nặng.

Muốn Đẹp Bao Nhiêu Thì Đẹp Bấy Nhiêu chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Diệc Thư. Đã có nhiều kịch bản dựa theo tác phẩm của Diệc Thư dựng thành phim ăn khách, điển hình là Câu Chuyện Hoa Hồng mà Lưu Diệc Phi đóng vai chính. Vì thế, netizen đang hy vọng Triệu Lộ Tư sẽ nhận dự án này để bùng nổ tên tuổi lần nữa.