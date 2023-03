Ant-Man: Từ gã tội phạm vô danh đến siêu anh hùng Marvel "nhỏ mà có võ"

HHT - Song Joong Ki, Kim Woo Bin, Lee Kwang Soo, Jo In Sung, D.O. (EXO), Park Bo Gum và Im Joo Hwan là hội bạn mỹ nam đình đám của K-Biz vì từ ngoại hình đến sự nghiệp đều viên mãn, duy chỉ có đường tình duyên là khác biệt.

HHT - Được nhắc đến bởi các tựa phim đi vào lịch sử ngành điện ảnh hoạt hình thế giới như “Toy Story”, “Finding Nemo”,... hay gần đây nhất là “Turning Red”, nhưng Pixar vẫn có những bộ phim hoạt hình bị đánh giá thấp so với trải nghiệm mà nó đem lại.

HHT - Sau khi “Everything Everywhere All at Once” ra rạp, Quan Kế Huy thường trở nên xúc động mỗi khi có ai đó chúc mừng về sự nổi tiếng bất ngờ trở lại của mình. Giờ đây, nam diễn viên đang có khả năng rất cao nhận về tượng vàng Oscar cho màn trình diễn xuất sắc của mình.