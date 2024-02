"Apartment 404" khởi đầu khiêm tốn, Jennie BLACKPINK là điểm sáng hiếm hoi

HHT - Trái ngược với kì vọng ban đầu, chương trình thực tế "Apartment 404" đã có một khởi đầu không mấy thuận lợi dù sở hữu dàn cast chất lượng bao gồm cả "IT Girl" Jennie (BLACKPINK) và "MC quốc dân" Yoo Jae Suk.

Là chương trình thực tế mới của PD từng đứng sau thành công của Running Man, The Sixth Sense... Apartment 404 dựa trên những câu chuyện thực tế vượt cả thời gian và không gian, chương trình là cuộc phiêu lưu của 6 cư dân khám phá những bí ẩn về các sự kiện có thật xảy ra trong các căn hộ ở Hàn Quốc.

Bên cạnh nội dung thú vị, Apartment 404 còn gây chú ý khi quy tụ những tên tuổi đình đám của làng giải trí Hàn Quốc. Trong khi Yoo Jae Suk, Cha Tae Hyun, Yang Se Chan, Oh Na Ra là những cái tên quen thuộc trong các show tạp kĩ thì sự trở lại sau 5 năm trên chương trình thực tế của Jennie (BLACKPINK) và màn chào sân của tân binh Lee Jung Ha - cậu bé bay của Moving cũng là nhân tố làm gia tăng sự kì vọng.

Và dường như những yếu tố kể trên cũng đang là điểm mạnh duy nhất mà Apartment 404 thể hiện được. Sau khi tập đầu tiên được phát sóng, chương trình nhanh chóng nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Trong khi một số khán giả cho rằng mô-típ dù quen thuộc nhưng đủ vui là được thì số khác lại cảm thấy nhàm chán vì không có yếu tố mới mẻ.

Các nút thắt của "vụ án" ở tập 1 được giải quyết khá nhanh chóng, cũng không cho thấy được sự thuyết phục trong lập luận của các thành viên. Điều này gây ra cảm giác khó hiểu cũng như làm mất đi hứng thú suy luận của khán giả.

Phản ứng hóa học nhịp nhàng của 6 nhân vật và sự thể hiện đáng yêu của Jennie trở thành điểm sáng hiếm hoi trong tập đầu tiên.

Khán giả để lại nhận xét về tập 1 của Apartment 404 trên trang allkpop:

"Tôi xem được khoảng 15 phút thì bỏ cuộc, tôi không thấy thú vị, diễn biến quá chậm. Không biết có phải vì phần giới thiệu quá dài hay không nữa..."

"Dàn cast dường như nói nhiều hơn là diễn, nếu đó là một chương trình tạp kỹ bí ẩn thì họ nên tích cực hơn để giữ sự hứng thú của người xem, cách nhiều người trò chuyện trong một căn hộ nhỏ thật sự nhàm chán."

"Tôi rất thích xem đó, cũng thích các trò chơi của chương trình, dù hơi chậm nhưng khá thú vị và tôi không bỏ qua bất kỳ phần nào."

Tập 1 của Apartment 404 đã ghi nhận tỷ suất 2,7%, một khởi đầu không tệ so với con số 1% trong tập đầu của chương trình tiền nhiệm Nana Tour with SEVENTEEN. Nhưng lại có phần tí hon nếu so với 8,8% của Seojin's Kitchen, phát sóng vào thời điểm tương đương năm 2023.

Tuy nhiên, Apartment 404 chỉ mới lên sóng được một tập, việc nhận định thành công hay thất bại vào thời điểm hiện tại là còn quá sớm. Chương trình vẫn còn một chặng đường dài để chứng tỏ sức hút đến với khán giả.