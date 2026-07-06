Apple có thể sẽ tạo bất ngờ lớn với dung lượng pin iPhone 18 Pro Max?

HHTO - Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, sự kiện ra mắt iPhone thế hệ mới của Apple được cho là sẽ diễn ra vào khoảng đầu tháng 9, những thông tin rò rỉ về iPhone 18 Pro Max đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Theo các thông tin rò rỉ được leaker Digital Chat Station chia sẻ và được nhiều trang công nghệ quốc tế như MacRumors, Macworld hay Tom's Guide dẫn lại, iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị viên pin dung lượng lên tới 5.425 mAh trên phiên bản eSIM, trong khi phiên bản sử dụng khe SIM vật lí được cho là có pin khoảng 5.235 mAh.

Nếu những thông tin này trở thành hiện thực, đây sẽ là viên pin có dung lượng lớn nhất từng được Apple trang bị cho một mẫu iPhone, vượt qua các thế hệ Pro Max trước đây.

Không chỉ tăng dung lượng pin

Trong nhiều năm gần đây, Apple không chạy đua thông số pin với các hãng smartphone Android. Thay vào đó, hãng tập trung tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua vi xử lý, hệ điều hành iOS và khả năng quản lý điện năng của từng linh kiện.

Chính vì vậy, việc Apple được cho là nâng dung lượng pin lên trên mốc 5.400 mAh được xem là thay đổi đáng chú ý, cho thấy hãng đang ưu tiên kéo dài thời lượng sử dụng trong bối cảnh các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

Theo các nguồn tin, viên pin lớn hơn có thể giúp iPhone 18 Pro Max đáp ứng tốt hơn các tác vụ AI trên thiết bị, xử lý video, chỉnh sửa ảnh hay chơi game trong thời gian dài mà không cần sạc thường xuyên.

Có thể dày hơn để đổi lấy thời lượng pin

Một số nguồn tin cũng cho rằng Apple sẵn sàng tăng nhẹ độ dày của iPhone 18 Pro Max để tạo thêm không gian cho viên pin lớn hơn.

Đây được xem là sự thay đổi trong triết lý thiết kế của Apple. Thay vì tiếp tục theo đuổi thân máy mỏng hơn qua từng năm, hãng có thể ưu tiên thời lượng pin - yếu tố được người dùng đánh giá là quan trọng hàng đầu khi lựa chọn smartphone cao cấp.

Nếu kết hợp với chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC, iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể cả hiệu năng lẫn khả năng tiết kiệm điện.

Tất cả vẫn mới dừng ở mức tin đồn

Dù xuất hiện trên nhiều trang công nghệ uy tín, các thông tin về pin của iPhone 18 Pro Max hiện vẫn chỉ dựa trên nguồn rò rỉ và chưa được Apple xác nhận.

Theo thông lệ, Apple sẽ giới thiệu thế hệ iPhone mới vào tháng 9 hằng năm. Nếu không có thay đổi, mọi thông tin về dung lượng pin, thiết kế và cấu hình của iPhone 18 Pro Max sẽ được làm rõ tại sự kiện ra mắt chính thức diễn ra trong khoảng hai tháng tới.

Cho đến thời điểm đó, những thông số đang lan truyền vẫn cần được nhìn nhận như các dự đoán từ chuỗi cung ứng và giới phân tích, thay vì thông tin chính thức từ Apple.