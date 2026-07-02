ATVNCG 2026: Phản ứng của Hà An Huy khi có biệt danh mới "Anh tài thoại say"

HHTO - Ngay từ khi công bố đội hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Hà An Huy đã là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Không chỉ bởi anh là Quán quân Vietnam Idol 2023 hay là một trong những Anh tài trẻ tuổi nhất mùa giải, đây còn là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của nam ca sĩ sau hành trình khẳng định tên tuổi bằng những sáng tác và dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, phải đến sau tập phát sóng đầu tiên, sức hút của Hà An Huy mới thực sự bùng nổ.

Trong tập đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Hà An Huy góp mặt trong đội Quái Kiệt Mộng Mơ cùng hai đàn anh Trịnh Thăng Bình và Thỏ (Da LAB). Ba Anh tài lựa chọn biểu diễn ca khúc Vỡ Tan - một tiết mục thiên về âm nhạc, không lạm dụng dàn dựng hay kỹ xảo sân khấu mà tập trung vào bản phối Pop Rock, phần hòa giọng và trình diễn cảm xúc.

"Huy và các anh đã dành nhiều thời gian để cùng nhau tìm ra cách thể hiện phù hợp nhất, vừa giữ được tinh thần của bài hát, vừa để mỗi người có không gian thể hiện màu sắc riêng. Sau khi tiết mục lên sóng, cảm xúc lớn nhất của Huy là sự hào hứng, nhẹ nhõm và biết ơn khi những nỗ lực của cả nhóm đã được khán giả đón nhận", nam ca sĩ chia sẻ với Hoa Học Trò Online.

Trước khi biểu diễn sân khấu nhóm, Hà An Huy đã có màn trình diễn solo với ca khúc Nhức Tiềm Thức, tiếp tục phát huy chất giọng giàu tự sự vốn là dấu ấn của mình. Chia sẻ về hành trình từ lúc nhận bài, tập luyện cho đến khi tiết mục chính thức lên sóng, nam ca sĩ cho biết đây là quãng thời gian mang đến khá nhiều áp lực bởi đây là sân khấu đầu tiên của anh tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Tiết mục nhanh chóng được nhiều khán giả đánh giá là một trong những màn trình diễn có chất lượng chuyên môn nổi bật nhất tập mở màn. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều đoạn cắt phần hát của nam ca sĩ nhanh chóng được lan truyền. Không ít bình luận hài hước cho rằng Hà An Huy hát như đã trải qua rất nhiều cuộc tình dù chỉ mới ngoài tuổi đôi mươi.

Thế nhưng, điều khiến Hà An Huy được nhắc đến nhiều sau tập đầu tiên lại không chỉ đến từ giọng hát. Bên cạnh màn trình diễn, nam ca sĩ bất ngờ trở thành một trong những "mảng miếng" của chương trình. Những câu trả lời tỉnh bơ, biểu cảm lơ mơ cùng phong thái nói chuyện "như hơi say" khiến khán giả bật cười. Trên mạng xã hội, hàng loạt video tổng hợp các khoảnh khắc của Hà An Huy thu hút lượng tương tác lớn, nhiều người gọi anh là "Anh tài hệ say" hay ví anh là người "không biết mình hài" vì càng xem càng thấy duyên.

Anh tôi đấy, đẹp trai, hát hay và "thoại sảng"... Nguồn: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Bản thân Hà An Huy cũng khá bất ngờ trước sự yêu mến này. Anh cho biết mình chỉ phản ứng rất tự nhiên trong lúc ghi hình và chia sẻ đúng cảm xúc khi được phỏng vấn, không nghĩ những khoảnh khắc ấy lại trở thành một màu sắc khiến khán giả thích thú.

"Trước đây, mọi người thường biết đến Huy nhiều hơn qua âm nhạc hoặc hình ảnh khá nhẹ nhàng, trầm tính. Huy vui khi khán giả được nhìn thấy thêm một khía cạnh khác của mình, đó là cũng khá nghịch và đôi khi có những phản ứng hơi khó đoán của một chàng trai 2K2. Nhưng Huy cũng hy vọng mọi người sẽ không chỉ nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ, mà còn nhớ đến Huy qua âm nhạc và những sân khấu thật sự chất lượng", anh bày tỏ.

Bên cạnh những dấu ấn cá nhân, Hà An Huy cũng xem sân khấu đầu tiên là cơ hội học hỏi từ hai người "cha" giàu kinh nghiệm. Anh chia sẻ rằng mỗi đàn anh đều có màu sắc riêng nhưng luôn biết cách lắng nghe và hỗ trợ nhau để tạo nên một tiết mục hài hòa.

Anh đặc biệt ấn tượng với sự chỉn chu, tích cực của Thỏ Da LAB cũng như khả năng tư duy chiến lược, "nhảy số" rất nhanh của Trịnh Thăng Bình. Điều nam ca sĩ trân trọng nhất là dù có nhiều kinh nghiệm, cả hai vẫn luôn cởi mở với những ý tưởng mới và tạo cho anh cảm giác mình thực sự là một phần của nhóm.

Trước khi gây chú ý tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Hà An Huy vốn được biết đến là một nghệ sĩ phát triển khá "chậm rãi". Anh từng ghi dấu ấn tại Big Song Big Deal 2022, trước khi bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2023 khi đăng quang Vietnam Idol 2023 với ca khúc tự sáng tác Rơi. Sau cuộc thi, nam ca sĩ lựa chọn con đường phát triển bền bỉ bằng các sản phẩm âm nhạc thay vì xuất hiện dày đặc trên truyền thông.

Ở thời điểm tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Hà An Huy không xem đây là cuộc chơi để thay đổi bản sắc mà là cơ hội mở rộng khả năng của một nghệ sĩ biểu diễn.

"Một trong những lý do Huy đến với chương trình là để bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá thêm những khả năng mà trước đây mình chưa có nhiều cơ hội thể hiện. Vocal và cảm xúc vẫn là thế mạnh Huy muốn giữ, nhưng Huy không muốn giới hạn mình trong một màu sắc duy nhất. Huy nghĩ tinh thần của chương trình chính là dám đối diện với những điều mình chưa giỏi và cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân", Hà An Huy chia sẻ.