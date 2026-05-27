ATVNCG 2026: Toki Thành Thỏ xin lỗi Duy Khánh sau bức ảnh chế gây tranh cãi

Trên mạng xã hội Threads, "Anh tài" Toki Thành Thỏ - một nhân tố nhận về nhiều sự chú ý của ATVNCG K26 - chia sẻ hình ảnh chụp chung với "Anh tài" Duy Khánh ở hậu trường. Cả hai mặc đồ đôi, tạo dáng thân thiết. Tuy nhiên, sau đó, Toki Thành Thỏ gây tranh cãi khi dùng AI "chế" lại bức ảnh với tư thế nhạy cảm.

Động thái này nhanh chóng gây bức xúc dù rằng một số người hâm mộ cho rằng đây chỉ là cách "tấu hài" của nam ca sĩ. Tuy nhiên, phần đông khán giả khẳng định cách làm này "thiếu tinh tế", gây ảnh hưởng tiêu cực đến Duy Khánh và tạo ra hiệu ứng không tốt khi chương trình còn chưa lên sóng.

Bức ảnh "chế" gây tranh cãi của "anh tài" K26 ATVNCG - Toki Thành Thỏ.

Tối 26/5, Toki Thành Thỏ chính thức lên tiếng sau khi nhận về hàng loạt bình luận chỉ trích. Cựu thành viên Uni5 khẳng định: "Đầu tiên là chuyện mình đã sai khi feed ảnh cho AI, do mình không biết tác hại và hậu quả cho hành động đó. Sau khi tìm hiểu và được lắng nghe từ những người xung quanh, mình đã hiểu và hứa sẽ không tái phạm nữa".

Chia sẻ về nội dung bức ảnh, nam ca sĩ nhấn mạnh bản thân "không cố ý bôi nhọ, làm ảnh hưởng hình ảnh của Duy Khánh". Toki Thành Thỏ giải thích thêm: "Trước đó, Khánh có bảo nếu lỡ mai mốt chung công diễn, sẽ làm concept gì đó vui vui với nhau rồi làm ảnh. Hai anh em ngồi tưởng tượng và cười cả đêm qua...".

Nguyên văn bài chia sẻ của Toki Thành Thỏ trên Threads.

Bài đăng xin lỗi này tuy vậy không nhận về nhiều sự đồng thuận từ netizen. Nhiều người khẳng định, Toki Thành Thỏ đã có nhiều năm hoạt động, do đó nam ca sĩ cần hiểu rõ việc đăng tải những nội dung phản cảm kiểu này sẽ tạo ra phản ứng trái chiều. Cùng với đó, việc Toki Thành Thỏ cho rằng việc đăng bức ảnh "để mọi người tò mò và vui" càng khiến người hâm mộ của Duy Khánh bức xúc.

Chiều 27/5, Toki Thành Thỏ tiếp tục chia sẻ một bài đăng dài. Lần này, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi trực tiếp đến Duy Khánh: "Mình xin gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất đến Duy Khánh, người đồng nghiệp mà mình vô cùng trân trọng và quý mến vì những hành động chưa đúng đắn của bản thân. Cụ thể là việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo không đúng mục đích, gây phản cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến Duy Khánh. Đồng thời, hành động bồng bột này đã gây thất vọng cho khán giả, đặc biệt là những người yêu quý anh tài Duy Khánh và cá nhân mình".

Bài đăng xin lỗi của Toki Thành Thỏ trên Threads vào ngày 27/5.

Đồng thời, nam ca sĩ cũng xin lỗi đến khán giả và tập thể ATVNCG 2026: "Toki cũng xin lỗi toàn thể khán giả, những người luôn ủng hộ, đồng hành và dành tình cảm cho mình trong suốt thời gian qua. Mình thực sự cảm thấy có lỗi và ân hận vì đã làm mọi người thất vọng.

Đặc biệt, mình xin lỗi tập thể Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 và cộng đồng khán giả yêu thương, bảo vệ chương trình. Mình đã quá ích kỷ và thiếu kiến thức để hành động của mình đã gây ra những phản ứng tiêu cực, ảnh hưởng đến tập thể chung".

Cuối cùng, nam ca sĩ cũng cam kết không để sự việc tương tự tái diễn và sẽ trau dồi chuyên môn, hoàn thiện bản thân để xứng đáng với tình cảm người hâm mộ dành cho mình.