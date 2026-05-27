Dillan Hoàng Phan trao học bổng, gửi tặng báo Hoa Học Trò cho học sinh Huế

HHTO - Tại lễ Tuyên dương - Phát thưởng của trường THCS Phan Sào Nam (Huế), nhà trường tiết lộ "Anh trai" Dillan Hoàng Phan đã trao 20 suất học bổng và tặng cho mỗi bạn học sinh một cuốn báo Hoa Học Trò số 1481 có anh xuất hiện trên trang bìa.

Vốn là người Mỹ gốc Việt, từ nhỏ đã định cư ở nước ngoài nên khi trở về Việt Nam tham gia Anh Trai "Say Hi", Dillan Hoàng Phan là nhân tố khiến khán giả thích thú bởi khả năng phát âm và vốn từ vựng tiếng mẹ đẻ. Song song với các hoạt động dành cho sự nghiệp, Dillan Hoàng Phan còn khiến người hâm mộ "rất yêu" khi thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa dành cho quê hương.

Vào ngày 26/5, trên trang fanpage của trường THCS Phan Sào Nam (Huế), nhà trường đã dành riêng một bài đăng để gửi lời cảm ơn đến Dillan Hoàng Phan. Theo thông tin nhà trường chia sẻ, ca sĩ Dillan - có mẹ là cựu học sinh của trường niên khóa 1976-1980 - đã dành sự quan tâm đặc biệt đến các bạn học sinh, dành tặng những phần quà thiết thực trong dịp tổng kết - phát thưởng năm học.

Các bạn học sinh hào hứng đọc bài viết về Dillan được đăng trên báo Hoa Học Trò﻿. - Ảnh: Fanpage Trường THCS Phan Sào Nam - TP.Huế

Bài viết có đoạn: "Dillan là một ca sĩ trẻ, anh được biết đến qua chương trình Anh Trai "Say Hi". Là một người con gốc Huế, Dillan rất muốn giúp đỡ và truyền nguồn cảm hứng yêu nghệ thuật đến với tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ. Cùng 20 suất học bổng, ca sĩ Dillan tặng thêm cho mỗi bạn học sinh một cuốn tập san Hoa Học Trò số mới nhất trang bìa có hình của Dillan".

Đặc biệt, trong bài phát biểu được thầy cô đọc tại buổi lễ, Dillan còn gửi những tâm tư, tình cảm đến các bạn học sinh, chúc các bạn học giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô, bố mẹ.

Thầy cô giáo thay mặt Dillan trao học bổng và báo Hoa Học Trò số 1481 cho các em học sinh. Nguồn clip: Fanpage Trường THCS Phan Sào Nam - TP.Huế

Bên cạnh những lời tri ân của nhà trường dành cho Dillan, quý thầy cô và các bạn học sinh cũng hy vọng nam ca sĩ sẽ có dịp mang âm nhạc đất cố đô đi xa, hay thậm chí trình diễn ngay tại sân khấu của trường vào một ngày không xa.

Theo dõi hành trình sự nghiệp và cuộc sống của Dillan, fan bày tỏ: "Gia đình DILLAN dù sinh sống ở nước ngoài nhưng hằng tháng vẫn đều đặn làm thiện nguyện tại Huế. Nhà Hoàng Phan thật sự rất ấm áp và dễ thương". - Ảnh: Fanpage Trường THCS Phan Sào Nam - TP.Huế

Dillan Hoàng Phan tên thật Phan Nhật Đức Hoàng, sinh năm 2000, tại Huế, sau đó chuyển sang Mỹ sinh sống khi chỉ mới 10 tháng tuổi. Với niềm đam mê nghệ thuật, Dillan từng đến Hàn Quốc tham gia đào tạo trong vòng 3 năm, ghi danh vào các chương trình sống còn như Asia Super Young (2023) và Starlight Boys (2024). Một năm sau, Dillan trở về Việt Nam, góp mặt vào dàn cast 30 nghệ sĩ của Anh Trai "Say Hi" 2025. Sở hữu ngoại hình sáng, phong cách năng động, trẻ trung cùng cách nói chuyện "Việt kiều giọng Huế" dễ thương, Dillan nhanh chóng chinh phục được đông đảo khán giả.

Theo một số manh mối từ chương trình Tinh Hà "Say Hi"﻿, ANDME (FC Dillan) đã nhanh chóng gọi tên thần tượng, mong chờ anh tái xuất tháng 7 tới. - Ảnh: FBNV

Dưới sự dìu dắt, dạy hát, dạy phát âm của các "Anh trai" BigDaddy, OGENUS, Robber,... vốn tiếng Việt của Dillan đã tiến bộ vượt bậc, để lại ấn tượng khi góp giọng trong các ca khúc Người Yêu Chưa Sinh Ra, Make Up, Đa Nghi. Kết thúc hành trình "Say Hi", Dillan ra mắt MV debut VVIP - được đầu tư chỉn chu, mang đậm phong cách Pop những năm 2000, là dự án mở đường cho EP đầu tay dự kiến phát hành trong năm 2026.