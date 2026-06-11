Câu hỏi “Steve Jobs Việt Nam” trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT gây tranh luận

HHTO - Đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay gây chú ý khi đưa AI, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào ngữ liệu. Nhiều thí sinh nhận xét khá vừa sức nhưng vẫn tạo nên không ít tranh luận, đặc biệt xoay quanh câu hỏi trong phần nghị luận xã hội “Làm thế nào để có những 'Steve Jobs Việt Nam'?”.

Sáng 11/6, các sĩ tử 2K8 đã hoàn thành môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026. Là năm thứ hai áp dụng đề thi theo Chương trình GDPT 2018, đề thi môn Văn tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Với ngữ liệu xoay quanh công nghệ, AI và vai trò của người trẻ trong đổi mới sáng tạo, đề thi được nhiều thí sinh nhận xét mang tính thời sự, có độ phân loại rõ rệt.​

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Phụ huynh đợi sĩ tử hoàn thành môn thi đầu tiên. Ảnh: Sài Gòn Nghen.

Tuy nhiên, xung quanh đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2026, đã xuất hiện một làn sóng tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt xoay quanh câu hỏi “Làm thế nào để có những 'Steve Jobs Việt Nam'?”. Theo nhiều học sinh, đây là chủ đề không quá xa lạ bởi liên quan trực tiếp đến đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và vai trò của thế hệ trẻ trong sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng cách đặt vấn đề này khá rộng, dễ khiến học sinh phải bàn đến những vấn đề vĩ mô như chính sách, môi trường sáng tạo hay chiến lược phát triển công nghệ.

Bình luận về luồng ý kiến này, Tiến sĩ Phạm Ngọc Lan (Giảng viên Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM) cho rằng: "Cách diễn đạt “Steve Jobs Việt Nam” dễ tạo cảm giác cá nhân hóa thành công và lý tưởng hóa mô hình công nghệ kiểu Mỹ. Trong khi đó, mỗi quốc gia có nền tảng lịch sử, văn hóa, kinh tế khác nhau và con đường phát triển công nghệ riêng. Thành công công nghệ vì thế không chỉ nằm ở việc tạo ra những công ty kiểu Apple, Meta hay các “người hùng truyền thông” như Elon Musk."

Một netizen nhận xét, đề bài có thể sẽ gần gũi hơn nếu hướng trực tiếp vào vai trò của người trẻ, chẳng hạn học sinh cần làm gì để nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ và tinh thần đổi mới trong thời đại mới.

Dù vậy, độ mở của câu hỏi là “đất diễn” để thí sinh thể hiện quan điểm cá nhân. Nhiều bạn chỉ ra, thay vì quá tập trung vào ý "Steve Jobs Việt Nam", nếu không biết quá nhiều về nhân vật này thì cũng đừng lo lắng. Sĩ tử hãy tập trung vào ý "những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới" vì đó mới là trọng tâm, là lý do đề thi đề cập tới Steve Jobs cùng các danh nhân khác trong giới công nghệ.

Từ đó, các bạn có thể triển khai bài viết theo nhiều hướng, từ giáo dục, gia đình, môi trường học tập đến tinh thần dám nghĩ, dám làm của người trẻ. Thí sinh cũng cần phải biết lựa chọn góc nhìn phù hợp và giới hạn phạm vi bàn luận để có thể đạt được số điểm như mong đợi

﻿ ﻿ Đề thi môn Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Khép lại môn thi đầu tiên của kỳ thi THPTQG 2026, nhiều sĩ tử cho biết cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn trước các bài thi tiếp theo. Dù vẫn còn những băn khoăn về bài làm và kết quả đạt được, phần lớn sĩ tử đều nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho các môn thi tiếp theo.